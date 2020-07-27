Эксперт: конфликт между Китаем и США повлияет и на эстонские фирмы

В то же время она подчеркивает, что влияние распространяется лишь на отдельные эстонские компании.

"Она повлияет на компании, которым пришлось принять такие решения, что они не сейчас не могут или не рискуют выйти на китайский рынок», - сказала Каринди в интервью Äripäev Radio в понедельник утром.

По мнению эксперта, конфронтация между Китаем и Соединенными Штатами, к счастью, мало повлияет на экономику Эстонии в целом, но она все равно поставит Европейский Союз в ситуацию, когда необходимо выбрать сторону.