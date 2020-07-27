Некоторые леса Эстонии утопают в рыжиках

Так комментируют появившиеся на выходных в группе Eestimaa Seened в Facebook фотографии заполненных буквально за пару часов рыжиками ведер, рассказывает Postimees.

И хотя обычно сезон рыжиков в лесах Эстонии начинается только в августе, в этом году грибы с оранжево-зелеными шляпками появились немного раньше и, судя по некоторым фотографиям, покрывают леса большими колониями.

Правда, не всем грибникам удавалось найти рыжики. Но те, кому удача улыбнулась, делятся грибными местами с остальными, но, конечно, в общих чертах. Так, например, впечатляющие урожаи были собраны вблизи Коэру в Ярвамаа и в районе Арду в Харьюмаа.

По данным Википедии, рыжик, который любит расти вблизи елей в альварных лесах, а также в лесах типа сурамень, рамень и суборь, в отличие от других млечников, не нуждается в отваривании и хорошо подходит для жарки, солении, заморозки и маринования. К сожалению, рыжики часто бывают червивыми, поэтому их лучше проверять сразу в лесу, чтобы не нести домой большое количество непригодных для употребления грибов.