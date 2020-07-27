Silmet несет серьезные убытки

На общий результат NPM Silmet повлияли относительный спад рыночных цен, произошедший во второй половине года, а также уменьшение объемов производства выясняется из отчета предприятия за экономический год.

22,7 млн евро фирма заработала в Евросоюзе. 34,3 млн евро NPM Silmet получил в третьих странах. В США предприятие заработало в прошлом году 13,5 млн евро всего дохода от продаж, за ними с 5,8 млн евро следовала Япония и с 5,5 млн евро – Таиланд.

Продажи редкоземельных металлов (цезия, лантана, неодима и празеодима) составили в отчетный год 23,3 млн евро, т.е. 40,9% от всего оборота Silmet. Редких металлов, из которых в ассортимент предприятия входят в основном тантал и ниобий, фирма продала на 25,6 млн евро, что составляет 44,9% дохода от продаж.

Помимо того, фирма заработала от продажи металла 8 млн евро, а от продажи материалов и прочих изделий – 39 000 евро.

В прошлом году фирма сделала инвестиций на 2,6 млн евро. При этом фирма сосредоточилась прежде всего на увеличении производства продукции из редкоземельных металлов с большой маржей и проектами, связанными с безопасностью труда.

Среднее число работников фирмы составляло в прошлом году 428 человек, т.е. на 7 меньше, чем годом ранее, хотя расходы по зарплате в то же время несколько выросли, на 1,9% больше до 6,4 млн евро.

Основанное в 1997 году в Силламяэ предприятие NPM Silmet OÜ принадлежит канадскому металлургическому концерну Neo Performance Materials.