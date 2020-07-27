Ради вечерних новостей столичные власти отказались от выпуска передачи «Доброе утро, Таллинн!»

«Таллинн прекратил с июня договор о производстве и выходе в эфир ПБК программы "Доброе утро, Таллинн!". Расходы на производство программы "Новости Таллинна" планируется изыскать за счет сэкономленных таким образом средств. Очевидно, что рейтинг вечерней информационной программы гораздо выше», - прокомментировала в понедельник руководитель медиаслужбы Таллиннской городской канцелярии Кристина Россман.