Пн, 27.07.2020
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  • Таллинн
  • Ради вечерних новостей столичные власти отказались от выпуска передачи «Доброе утро, Таллинн!»

Ради вечерних новостей столичные власти отказались от выпуска передачи «Доброе утро, Таллинн!»

Телевидение

ФОТО: Shutterstock

Чтобы возобновить с конца августа выпуск передачи «Новости Таллинна», столичные власти отказались от дальнейшей трансляции телепередачи «Доброе утро, Таллинн!», также выходившей в эфире ПБК, сообщает Rus.ERR.

«Таллинн прекратил с июня договор о производстве и выходе в эфир ПБК программы "Доброе утро, Таллинн!". Расходы на производство программы "Новости Таллинна" планируется изыскать за счет сэкономленных таким образом средств. Очевидно, что рейтинг вечерней информационной программы гораздо выше», - прокомментировала в понедельник руководитель медиаслужбы Таллиннской городской канцелярии Кристина Россман.

В период с 24 августа по 31 декабря в эфире ПБК планируется показать 71 передачу, эфирное время телеканал предоставит городу бесплатно.

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