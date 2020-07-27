Ради вечерних новостей столичные власти отказались от выпуска передачи «Доброе утро, Таллинн!»

Чтобы возобновить с конца августа выпуск передачи «Новости Таллинна», столичные власти отказались от дальнейшей трансляции телепередачи «Доброе утро, Таллинн!», также выходившей в эфире ПБК, сообщает Rus.ERR.
«Таллинн прекратил с июня договор о производстве и выходе в эфир ПБК программы "Доброе утро, Таллинн!". Расходы на производство программы "Новости Таллинна" планируется изыскать за счет сэкономленных таким образом средств. Очевидно, что рейтинг вечерней информационной программы гораздо выше», - прокомментировала в понедельник руководитель медиаслужбы Таллиннской городской канцелярии Кристина Россман.
В период с 24 августа по 31 декабря в эфире ПБК планируется показать 71 передачу, эфирное время телеканал предоставит городу бесплатно.
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