Северная Корея во время пандемии коронавируса. ФОТО: KCNA/EPA

Власти Северной Кореи сообщили, что первый случай коронавируса в стране занес перебежчик, вернувшийся из Южной Кореи. В Сеуле говорят, что этот человек не был зарегистрирован ни как инфицированный Covid-19, ни как лицо, контактировавшее с больными.

Насколько известно, этот человек бежал из Северной Кореи три года назад, но решил вернуться домой на прошлой неделе.

Он пробрался в водосточную трубу на одном из южнокорейских островов, а потом проплыл примерно полтора километра до северокорейского побережья.

На прошлой неделе Пхеньян объявил, что в стране был обнаружен первый человек, вероятно зараженный новым коронавирусом, добавив, что речь идет о перебежчике, решившем вернуться из Южной Кореи.

Как этот человек добрался до Северной Кореи??

В понедельник представитель вооруженных сил Южной Кореи заявил, что 24-летний мужчина отправился в заплыв с острова Канхвадо близ границы с Северной Кореей.

Он протиснулся под заграждением из колючей проволоки в конце водостока, который ведет в Желтое море, и поплыл в сторону Северной Кореи.

«Мы обнаружили конкретное место, откуда он бежал, так как там была обнаружена сумка с, судя по всему, его вещами», - сказал в интервью агентству Рёнхап южнокорейский полковник Ким Чун Ра.

Ранее северокорейские средства массовой сообщали, что бежавший три года назад человек доплыл до прибрежного города Кэсон 19 июля и что существуют подозрения, что он может быть заражен новым коронавирусом.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился создать максимально эффективную систему для борьбы с вирусом, сообщают официальные СМИ этой страны.

Что говорит Южная Корея о статусе перебежчика?

«Представители системы здравоохранения Южной Кореи говорят, что этот человек не был зарегистрирован как пациент с Covid-19, а также не было обнаружено, чтобы он контактировал с зараженными лицами», - сказал представитель министерства здравоохранения.

Два человека, близко общавшиеся с возвращенцем, были протестированы на вирус и результат в обоих случаях был отрицательным.

Южная Корея стала одной из первых стран мира, куда перекинулась эпидемия Covid-19 из Китая. Однако страна создала систему отслеживания контактов зараженных и достаточно эффективно сдерживает распространение вируса.

В стране с населением в 50 миллионов человек в среднем регистрируется всего 50 новых случаев заражения в день. Многие заражаются за рубежом и по возвращении на родину отправляются в карантин.

Власти Северной Кореи утверждают, что в их части полуострова до сих пор не было ни одного случая заражения Covid-19. Аналитики довольно давно считают эти заявления неправдоподобными.

Как часто северокорейские перебежчики возвращаются домой?

Случаи, когда перебежчики с Севера решают вернуться из Южной Кореи в КНДР, крайне редки. В южнокорейском министерстве воссоединения Би-би-си сообщили, что с 2015 года известно всего 11 подтвержденных случаев.

В последний раз это произошло в 2017 году. Человек, доплывший до Северной Кореи с острова Канхвадо, может стать двенадцатым.

Анализ

Субин Ким, Би-би-си, Сеул

Хотя в официальных заявлениях говорилось, что перебежчик лишь подозревается в том, что он носитель нового коронавируса, основной акцент Пхеньян делает на том, что именно внешний мир, и в особенности Южная Корея, виноваты в этом сбое в системе противоэпидемических мероприятий.

Однако, судя по имеющейся на данный момент информации, сомнительно, что перебежчик действительно был заражен.

Южнокорейские власти отрицают, что у него был вирус, а Пхеньян, по всей видимости, не в состоянии полноценно тестировать на вирус.

Эксперты считают, что власти Северной Кореи пытаются убедить население, что в новых трудностях в их жизни из-за вируса виноваты внешние силы.

Безотносительно к тому, подтвердятся новые случаи коронавируса или нет, северокорейская экономика уже пострадала из-за принятых жестких превентивных мер, таких как закрытие границы с Китаем.