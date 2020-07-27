Бывший транзитный бизнесмен Канаев передал треть своей фирмы члену правления

Канаев продал оператора терминала, команию Transiidikeskus, в марте 2018 года. Покупателем была немецкая логистическая компания Hamburger Hafen und Logistik, и 30 июня того же года компания перешла к новому владельцу. Ни одна из сторон не раскрыла точную цену, но финансовый отчет инвестиционной компании Канаева Kantauro показал, что цена продажи составила 72 миллиона евро.

На момент продажи Анатолий Канаев владел 99,53 процентами паевого товарищества Kantauro, а его жена Алла Канаева - 0,48 процентами. Однако по состоянию на 2 июля этого года Анатолию Канаеву принадлежит 64,5 процента, тогда как 35 процентов находятся в руках Натальи Бардыбахиной, на протяжении длительного времени являющейся членом совета директоров компании. Бардыбахина является членом правления Kantauro с 2007 года.

Согласно финансовому отчету Kantauro за прошлый год, большая часть выручки от продажи Transiidikeskus, 66,24 млн евро, все еще находится в банке в виде краткосрочных депозитов.

После продажи Transiidikeskus основным направлением деятельности компании является сдача в аренду помещений торгового центра Stroomi.

После объявления о продаже Transiidikeskus Канаев сообщил Postimees, что намерен вложить часть полученных денег в недвижимость и построить гостиничный центр в Пирита.

«Часть этого, вероятно, пойдет на инвестиции в недвижимость. Я уже построил в Копли центр Stroomi, успех которого меня очень радует. Мне принадлежит недвижимость рядом с Орловским замком в Пирита, где планируется построить гостиничный центр с великолепным видом на море», - объяснял Канаев два года назад.

Число сотрудников Kantauro в прошлом году составило три человека по сравнению со 120-ю в 2018 году. Средняя заработная плата работников в 2018 году составляла 1 660 евро, а в прошлом году - 2 080 евро в месяц.