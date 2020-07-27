Лутсар: за ситуацией с вирусом надо следить, но нельзя перереагировать

Профессор вирологии и микробиологии Ирья Лутсар сказала Postimees, что в Европе заражение коронавирусом растет, однако в основном речь идет о региональных очагах и, если люди будут соблюдать гигиену и правило дистанцирования, не будет возникать и их.
По словам Лутсар, рост заражаемости зависит от того, с чем его сравнивать – если сравнивать с нулем, то в Испании, Голландии, Дании и Англии – она немного выросла. «Этот рост региональный. Если посмотреть на Испанию, большая часть страны спокойна, но региональным очагом является, например, Барселона. В Бельгии и Голландии так же», - пояснила Лутсар. Она отметила, что, если взглянуть на общую картину в стране, то региональные очаги коронавируса не сильно повлияли на цифры. «Очевидно, это связано с тем, что ограничения стали меньше, однако сам вирус никуда не делся», - пояснила она рост заражений в Европе.
По словам Лутсар, есть единичные страны, в которых заражение растет в возрастной группе 80+. В других странах заболевают, скорее, молодые люди, однако они обычно болеют в более легкой форме. Она указала на то, что очень большой рост наблюдается в Австралии, Израиле и Балканских странах. «В последних уровень заражения высок уже в течение довольного долгого времени, но у них было очень спокойно, когда у нас была первая волна. Пришла ли к ним вторая волна или это их первая, точно сказать невозможно», - сказала Лутсар.
Путешествия неизбежно принесут вирус
На основании данных на сегодняшнее утро Лутсар отмечает, что в Сингапуре почти каждый день регистрируется 5000 новых случаев заражения, но в стране не видят в этом проблемы, а говорят, что в основном это случаи, когда инфекцию привозят иностранные работники. «У них лишь единичные случаи, когда вирус передается дальше, коренному населению, - добавила Лутсар. – Неизбежно кто-то путешествует и привозит вирус.
Сейчас такая ситуация, когда необходимо следить, но нельзя перереагировать», - заметила Лутсар. По ее словам, в Люксембурге тоже много заболеваний, но там одним из факторов стало то, что государство тестирует всех приезжающих. «К счастью, там лишь единичные случаи смерти», - заметила она, добавив, что в Люксембурге речь идет, вероятно, о второй волне.
У соседей Эстонии в этом плане все более-менее в порядке, особенно в Финляндии. В Латвии и Литве наблюдается незначительный рост, но не выше, чем в Эстонии. «В Литве у дальнобойщиков из Узбекистана был обнаружен положительный результат и один очаг был вызван туристами, отдыхавшими в Хорватии», - добавила она.
Лутсар напомнила, что в Эстонии уже был такой классический случай: «Кто-то приезжает в страну и идет на вечеринку – и в конце концов, появляется такой небольшой очаг».
С Россией совсем другая история, там ежедневно прибавляется свыше 5000 новых случаев заражения и сотня летальных исходов. «С весны их показатели не растут и не снижаются. Довольно похожая ситуация с Ираном. По-моему, Иран даже не ввел ограничений, поскольку они не хотят, чтобы экономика остановилась», - говорит Лутсар.
Лутсар напоминает, что все те, кто возвращается из стран с высоким риском, могли бы соблюдать правила и оставаться на 14 дней в карантине. «Если мы будем соблюдать правила, я очень надеюсь, что нам удастся избежать второй волны», - сказал она, добавив, что на массовых мероприятиях и в многолюдных местах необходимо соблюдать дистанцию и мыть руки.
«Необходимо соблюдать правила, они не такие немыслимые. Тогда мы сможем нормально жить дальше нормальной жизнью», - подчеркнула она.
Где число заражений растет?
По состоянию на воскресенье на Украине было 64 849 случаев заражения. Там уже излечилось 35 807 пациентов и 1605 умерли из-за коронавируса. Сейчас на Украине в больницах находятся 27 437 коронапациентов, за последние сути прибавилось 595.
По состоянию на вчерашний день в Латвии на коронавирус было проверено 191 070 человек. Вирус был обнаружен у 1219 человек, из них 1045 выздоровели. В результате инфекции скончался 31 человек. На выходных в Латвии было обнаружено 13 новых случаев COVID-19 и протестировано 1345 человек. Как сообщает латвийский центр по борьбе с заболеваниями, пять положительных проб было взято у лиц, только что прибывших из Узбекистана. Семеро контактировали с зараженными и в одном случае неизвестно, где человек заразился.
В России на выходных было обнаружено 5765 новых случаев коронавируса, 683 из них – в Москве. Всего в России было обнаружено 812 485 случаев коронавируса. В результате заболевания умерли 13 269 человек, из них 77 – за последние выходные. С начала эпидемии выздоровели 600 250 человек.
Всего в мире обнаружено 16 050 223 случая заражения коронавирусом. Из них 4,17 миллиона – в США, где от него умерли уже 645 184 человека. В Латинской Америке и странах Карибского бассейна зарегистрировано 4,32 миллиона случаев, погибших насчитывается 182 501. В Европе было зарегистрировано свыше 3 миллионов случаев, умерло 207 734 человека.
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