Лутсар: за ситуацией с вирусом надо следить, но нельзя перереагировать

По словам Лутсар, рост заражаемости зависит от того, с чем его сравнивать – если сравнивать с нулем, то в Испании, Голландии, Дании и Англии – она немного выросла. «Этот рост региональный. Если посмотреть на Испанию, большая часть страны спокойна, но региональным очагом является, например, Барселона. В Бельгии и Голландии так же», - пояснила Лутсар. Она отметила, что, если взглянуть на общую картину в стране, то региональные очаги коронавируса не сильно повлияли на цифры. «Очевидно, это связано с тем, что ограничения стали меньше, однако сам вирус никуда не делся», - пояснила она рост заражений в Европе.

По словам Лутсар, есть единичные страны, в которых заражение растет в возрастной группе 80+. В других странах заболевают, скорее, молодые люди, однако они обычно болеют в более легкой форме. Она указала на то, что очень большой рост наблюдается в Австралии, Израиле и Балканских странах. «В последних уровень заражения высок уже в течение довольного долгого времени, но у них было очень спокойно, когда у нас была первая волна. Пришла ли к ним вторая волна или это их первая, точно сказать невозможно», - сказала Лутсар.

Путешествия неизбежно принесут вирус

На основании данных на сегодняшнее утро Лутсар отмечает, что в Сингапуре почти каждый день регистрируется 5000 новых случаев заражения, но в стране не видят в этом проблемы, а говорят, что в основном это случаи, когда инфекцию привозят иностранные работники. «У них лишь единичные случаи, когда вирус передается дальше, коренному населению, - добавила Лутсар. – Неизбежно кто-то путешествует и привозит вирус.

Сейчас такая ситуация, когда необходимо следить, но нельзя перереагировать», - заметила Лутсар. По ее словам, в Люксембурге тоже много заболеваний, но там одним из факторов стало то, что государство тестирует всех приезжающих. «К счастью, там лишь единичные случаи смерти», - заметила она, добавив, что в Люксембурге речь идет, вероятно, о второй волне.

У соседей Эстонии в этом плане все более-менее в порядке, особенно в Финляндии. В Латвии и Литве наблюдается незначительный рост, но не выше, чем в Эстонии. «В Литве у дальнобойщиков из Узбекистана был обнаружен положительный результат и один очаг был вызван туристами, отдыхавшими в Хорватии», - добавила она.

Лутсар напомнила, что в Эстонии уже был такой классический случай: «Кто-то приезжает в страну и идет на вечеринку – и в конце концов, появляется такой небольшой очаг».