Фонд интеграции в августе откроет запись на бесплатные курсы эстонского языка

Фонд интеграции предлагает бесплатные курсы разговорного эстонского языка на уровни A1, A2, B1, B2 и C1. Зарегистрироваться на курсы могут взрослые в возрасте от 18 лет. Курсы начнутся 24 августа.

Фонд интеграции предлагает консультации, в ходе которых определяются потребности желающего изучать эстонский язык, его мотивация и опыт. По результатам этих консультаций человека приглашают пройти бесплатное обучение в домах эстонского языка или в языковых фирмах, когда начнутся новые курсы.