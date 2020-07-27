Фонд интеграции в августе откроет запись на бесплатные курсы эстонского языка

На 157 курсов, оплачиваемых Фондом интеграции, смогут записаться 2512 человек, заинтересованных в изучении эстонского языка, пишет Rus.ERR.
Фонд интеграции предлагает бесплатные курсы разговорного эстонского языка на уровни A1, A2, B1, B2 и C1. Зарегистрироваться на курсы могут взрослые в возрасте от 18 лет. Курсы начнутся 24 августа.
Фонд интеграции предлагает консультации, в ходе которых определяются потребности желающего изучать эстонский язык, его мотивация и опыт. По результатам этих консультаций человека приглашают пройти бесплатное обучение в домах эстонского языка или в языковых фирмах, когда начнутся новые курсы.
Дополнительную информацию о возможностях изучения и практики эстонского языка, а также о прохождении консультации можно получить по бесплатному телефону 800 9999 или по электронной почте info@integratsiooniinfo.ee.