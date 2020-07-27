Маарья Вайно: мы не умеем создавать памятники

О скромности эстонской культуры памятников и отсутствии оригинальных решений, пишет в Postimees член жюри конкурса идей на создание памятника Константину Пятсу, литературовед Маарья Вайно.
Причины дискуссий по поводу памятника Константину Пятсу лежат гораздо глубже, чем просто в различиях эстетического вкуса. Нужно учесть особенности эстонской культуры и современное образование.
Традиция возведения памятников в Эстонии не столь богата, ведь история независимого государства тоже пока еще коротка. Местами памяти эстонцев всегда были скорее природные объекты: священные рощи, жертвенные камни и другие подобные природные ориентиры. Первыми эстонскими памятниками были надгробия народных предводителей. Фридеберт Туглас был первым, кто предложил в начале существования Эстонской Республики возводить памятники на городских площадях вместо кладбищ.
Памятники являются средством самоопределения народа. Необходимость возводить памятники значимым деятелям появилась в Эстонии тогда, когда возникла высокая культура и стране удалось выстоять в войне за независимость. Многие из этих памятников пострадали или были намеренно разрушены во время войны и оккупации. При советской власти в Эстонии был возведен ряд действительно значительных монументальных произведений – вспомнить хотя бы мемориальный комплекс Маарьямяги или мемориал защитникам и освободителям острова Сааремаа, не говоря уже о многочисленных памятниках Ленину и компании, которые размещали в самых важных местах городского пространства. Среди них были действительно профессионально выполненные работы. В Эстонии были талантливые художники, которые могли справиться с поставленной задачей на высоком уровне.
Однако это не «наши памятники». Вот почему логично, что большую часть памятников другого государства незамедлительно убрали после восстановления независимости и доставили в музеи, где с их помощью можно демонстрировать ход истории. Это обуславливает принципиальную разницу с «войной памятников», которая ведется сейчас на Западе: Авраам Линкольн, Христофор Колумб и даже генерал Ли никогда не оккупировали США. Устранение символов другой власти из центра общественного пространства принципиально отличается от желания переписать историю или вовсе ее аннулировать.
Однако возведение новых памятников независимой Эстонии именно по приведенным выше причинам оказалось довольно неудачным предприятием. Дискуссии о том, почему вообще нужно хранить память о великих деятелях своей родины, сменяются проблемой поиска подходящего места для памятника. Порой памятники значимым людям пытаются как будто бы спрятать (памятник Марие Ундер, например, находится возле парковки Национальной библиотеки). Почему-то эстонцам кажется неловким выделять своих великих деятелей так, чтобы это выглядело достойно и гордо. Памятник (или его месторасположение) словно выражает какую-то неуверенность.
Конечно, есть и удачи, например, мемориал жертвам коммунизма, и без сомнения в Эстонии есть талантливые художники. Тем не менее, стоит признать, что работы, представленные на конкурс идей для памятника Константину Пятсу, не отличались величием и находчивостью. Обоснование, что такое ныне время, лишь приводит в изумление. Действительно ли эстонское образование в сфере изобразительного искусства таково, что нет больше талантливых идей, находчивых решений, умелой реализации? Я не стану перечислять все возможные вдохновляющие решения для памятников, которые мне посчастливилось увидеть, путешествуя.
Что если мы достигли эпохи, когда воображение подавлено – то, о чем давно предупреждали; ведь чтение книг - самый важный компонент при развитии фантазии?
Конечно, дело не ограничивается тем, что нужно выбрать между сидящей или стоящей фигурой или конным памятником. Если размышлять в таком контексте, тогда памятник в виде гигантской головы или лица может показаться смелым шагом. Однако скульптуры в виде больших голов и так можно встретить в разных городах, среди которых есть очень талантливые решения (например, памятник в виде трансформирующегося лица Кафки в Праге, который удачным образом передает изображенный писателем искаженный мир). Хотелось также надеяться на какое-то более оригинальное решение для изображения создателя нашего государства и первого президента. Не может быть, чтобы после постмодернизма невозможно было предложить что-то «новое». Поразительно, какой прекрасный художественный опыт можно получить в XXI веке, стоит только дать волю фантазии.
Но что если мы достигли эпохи, когда воображение подавлено – то, о чем давно предупреждали; ведь чтение книг - самый важный компонент при развитии фантазии, а читают сейчас гораздо меньше. Вернер Херцог, всемирно известный немецкий кинорежиссер, в одном из недавних интервью рассказал, что он редко смотрит кинофильмы, а читает очень много именно для того, чтобы развивать свою фантазию; он также советует «читать, читать, читать» представителям всех других профессий. О творчестве много говорят, но одними разговорами его не пробудить; для развития творческого мышления необходимы определенные условия, соблюдению которых находится все меньше места в современном мире: детские игры (не на смартфоне); развитие моторики (рисование, вырезание и пр.) и уже упомянутое чтение. С проблемой отсутствия оригинальных идей сталкиваются не только в изобразительном искусстве, но также в бизнесе и политике.
Другая проблема – это постоянная внутренняя неуверенность, которая становится очевидной в культуре памятников. Открыть мемориальную доску Борису Ельцину, памятник королеве Швеции или бывшим датским захватчикам - не проблема. Как-никак важные люди! Создать же памятник нашему первому президенту, основателю республики и шестикратному главе правительства? С этим дела обстоят уже не так просто, ведь он совершил так много ошибок! То, какие долгие и порой неприятные споры велись о Пятсе и его памятнике, расстраивает и обескураживает. Становится очевидным, что если пятьдесят лет душить самосознание одной нации, то это принесет определенные плоды.
Есть даже те, кто считает эстонскую культуру заимствованной копией без характера и т. д. «Оторванная» голова президента убедительно символизирует это представление о себе.
Парадокс помимо прочего состоит в том, что неважно, какое мнение кто представляет (нужно ли было вступать в войну с Советским Союзом и т. д.), во время советской оккупации именно Пятс был символом независимой Эстонии, который помогал хранить память о своем государстве и надеяться на его восстановление. Что бы ни думали о Пятсе, этот факт невозможно изменить, так как это заложено в нашем т. н. коллективном подсознании.
Именно оттуда пытаются вырвать наше национальное самоопределение, и в какой-то степени это удалось, ведь нашему представлению о себе зачастую недостает достойной самооценки. Все еще наблюдается тенденция высмеивать все исконно эстонское или считать наше наследие скудным. Есть даже те, кто считает эстонскую культуру заимствованной копией без характера и т.д. «Оторванная» голова президента убедительно символизирует это представление о себе.
Однако несмотря на все памятник нужен. Не только Пятсу, но и нам самим в нынешнее время. Чтобы мы начали воспринимать преемственность нашей страны, истории и идентичности, и то, что государство - это не игрушка; с ним растет ответственность, даже при создании памятников. По этой причине в заключение процитирую доклад Хандо Руннеля, представленный в доме-музее Оскара Лутса, повестка которого затрагивает не только памятники, но и самые широкие позиции по многим вопросам, которые сейчас актуальны.
«Можно ждать принесения себя в жертву от одного или двух человек, однако жертва целого народа или народов ради блага других, третьих или четвертых народов ожидаема и востребована гораздо больше. Страны и народы, определяющие и диктующие подобный (политический) баланс мира, требуют: жертвуйте, малые народы, ваша воля к жизни рядом с нашей является мелочным национализмом, скверным национальным эгоизмом!»
Это ожидание жертвы должны признать руководители университетов, чиновники сферы образования и многие другие, среди которых также художники городского пространства и авторы памятников – не совершается ли эта жертва уже вашими руками?
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