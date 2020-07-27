Маарья Вайно: мы не умеем создавать памятники

Что если мы достигли эпохи, когда воображение подавлено – то, о чем давно предупреждали; ведь чтение книг - самый важный компонент при развитии фантазии?

Конечно, дело не ограничивается тем, что нужно выбрать между сидящей или стоящей фигурой или конным памятником. Если размышлять в таком контексте, тогда памятник в виде гигантской головы или лица может показаться смелым шагом. Однако скульптуры в виде больших голов и так можно встретить в разных городах, среди которых есть очень талантливые решения (например, памятник в виде трансформирующегося лица Кафки в Праге, который удачным образом передает изображенный писателем искаженный мир). Хотелось также надеяться на какое-то более оригинальное решение для изображения создателя нашего государства и первого президента. Не может быть, чтобы после постмодернизма невозможно было предложить что-то «новое». Поразительно, какой прекрасный художественный опыт можно получить в XXI веке, стоит только дать волю фантазии.

Но что если мы достигли эпохи, когда воображение подавлено – то, о чем давно предупреждали; ведь чтение книг - самый важный компонент при развитии фантазии, а читают сейчас гораздо меньше. Вернер Херцог, всемирно известный немецкий кинорежиссер, в одном из недавних интервью рассказал, что он редко смотрит кинофильмы, а читает очень много именно для того, чтобы развивать свою фантазию; он также советует «читать, читать, читать» представителям всех других профессий. О творчестве много говорят, но одними разговорами его не пробудить; для развития творческого мышления необходимы определенные условия, соблюдению которых находится все меньше места в современном мире: детские игры (не на смартфоне); развитие моторики (рисование, вырезание и пр.) и уже упомянутое чтение. С проблемой отсутствия оригинальных идей сталкиваются не только в изобразительном искусстве, но также в бизнесе и политике.

Другая проблема – это постоянная внутренняя неуверенность, которая становится очевидной в культуре памятников. Открыть мемориальную доску Борису Ельцину, памятник королеве Швеции или бывшим датским захватчикам - не проблема. Как-никак важные люди! Создать же памятник нашему первому президенту, основателю республики и шестикратному главе правительства? С этим дела обстоят уже не так просто, ведь он совершил так много ошибок! То, какие долгие и порой неприятные споры велись о Пятсе и его памятнике, расстраивает и обескураживает. Становится очевидным, что если пятьдесят лет душить самосознание одной нации, то это принесет определенные плоды.

Есть даже те, кто считает эстонскую культуру заимствованной копией без характера и т. д. «Оторванная» голова президента убедительно символизирует это представление о себе.