Картина дня: больной интернет-агрессор, шокирующая политика Telia и невероятное грибное изобилие

«Сначала секс, а потом ты умрешь»: неизвестный терроризирует жительниц Эстонии угрозами расправы

Проживающий в небольшом городе мужчина забрасывает женщин по всей Эстонии угрозами убийства, а когда одна из них обратилась в полицию, ее просто отправили домой. Читать дальше...

Родня в шоке: Telia шлет поздравления скончавшимся клиентам

Вдова вице-мэра Тарту Мадиса Лепайыэ Керсти получила от Telia cчет с приветствием в адрес умершего. И это несмотря на то, что договор на оказание услуг был сразу же после смерти мужа переоформлен на ее имя. Читать дальше...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Смородиновые хутора справляются со сбором урожая и без украинцев

На черносмородиновых хуторах юга Эстонии в последнюю декаду июля начался сбор урожая, но в отличие от клубничных полей, которые требуют большого труда, кусты смородины очищают от ягод с помощью комбайнов, и нанимать дополнительных работников садоводам не нужно. Читать дальше...

Фентанил начал возвращаться на рынок наркотиков в Эстонии

Если в начале 2020 года сообщалось о вытеснении фентанила с рынка наркотиков в связи с задержанием крупных наркоторговцев, то теперь ситуация изменилась: заменившие фентанил наркотики пропали с подпольного рынка из-за закрытия границ, а фентанил снова начал появляться на улицах. Читать дальше...

«Я решил, что это снова теракт»: машиной с эстонскими номерами управлял житель Косова

Нетрезвый молодой человек из Косова, гнавший на внедорожнике с эстонскими номерами по Берлину, в воскресенье в 7.20 утра потерял контроль над автомобилем и врезался в толпу у входа в ​​метро. Авария с семью пострадавшими напомнила берлинцам произошедший в конце 2016 года теракт. Читать дальше...

Департамент здоровья: о второй волне коронавируса и новых запретах говорить рано

Хотя в Европе растет число заболеваний коронавирусом, эстонские эксперты утверждают, что о второй волне Covid-19 и новых запретах говорить рано: по оценке Департамента здоровья, речь идет лишь о единичных вспышках вируса. Читать дальше...

Некоторые леса Эстонии утопают в рыжиках

Хотя обычно сезон рыжиков в лесах Эстонии начинается только в августе, в этом году грибы с оранжево-зелеными шляпками появились немного раньше и, судя по некоторым фотографиям, покрывают леса большими колониями. Читать дальше...

Silmet несет серьезные убытки

Оборот производящего в Силламяэ редкоземельные металлы NPM Silmet OÜ снизился в прошлом году на 13,3% до 57 миллионов евро, а чистая прибыль с 14,3 миллиона евро превратилась в убытки в размере 2,1 млн. Читать дальше...

В Мустамяэ автомобиль сбил 18-летнего пешехода

В воскресенье в 21.18 Центр тревоги получил сообщение о том, что на Акадеэмия-теэ в таллиннском районе Мустамяэ произошло дорожное происшествие. Читать дальше...

Ученые назвали заболевание, повышающее риск смерти при COVID-19 в 12 раз