Фото ⟩ В Вырумаа началось строительство эстонско-российской границы

Министр внутренних дел Март Хельме заявил, что государство должно поступать как государство, и одно из его важнейших признаков - это граница. «Реальное начало строительства границы - это важный промежуточный финиш, после которого для Эстонии будет создана заметная и лучше защищенная граница», - сказал министр.

Тендер на первый этап строительства границы на юго-востоке Эстонии выиграло совместное предложение фирм Merko Ehitus и GRK Infra. Всего на конкурс было представлено пять предложений.

По словам гендиректора GRK Infra Тарви Клиймаска, подготовительные работы и проектирование идут по плану. «Сегодня начнем со строительства первой дороги, которая обеспечит доступ к отрезку границы для строительных техники и материалов», - сказал Клиймаск.

Сооружение инфраструктуры границы включается в себя строительство патрульных и подъездных дорог, ограды, систем мониторинга и тому подобного. «Сегодня только одна десятая часть из 136 километров сухопутной границы покрыта оборудованием для обеспечения безопасности, и большая часть ежедневной работы по охране границы выполняется с помощью пеших патрулей. Однако километров внешней границы так много, что человеческий глаз не может следить за каждым метром, нужна поддержка современной техники», - сказал глава отдела погранохраны Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.

По нынешним прогнозам, на строительство 23,5 км пограничной инфраструктуры потребуется ориентировочно три года.