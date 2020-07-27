В Хаапсалу автомобиль BMW насмерть сбил пешехода

В понедельник днем на 71-м километре Яэсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла в поселке Ууэмыйза в Хаапсалу произошло ДТП. Согласно первоначальным данным, автомобиль BMW сбил 64-летнюю женщину, которая переходила дорогу вблизи пешеходного перехода. За рулем BMW был 47-летний мужчина, он был трезв.

«Женщина получила очень тяжелые травмы, на место происшествия прибыл и вертолет Департамента полиции и погранохраны, чтобы скорее доставить ее в Северо-Эстонскую региональную больницу. Несмотря на усилия медиков, женщина скончалась на месте происшествия», - сказал руководитель патрульной службы отделения полиции в Хаапсалу Меэлис Лаурманн.

По его словам, по предварительным данным, водитель BMW, заметив женщину, не успел достаточно быстро затормозить. Обстоятельства ДТП устанавливаются.