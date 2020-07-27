В арестных домах Эстонии введут полный запрет на курение

По словам главы МВД Марта Хельме, изменения обновляют условия и порядок содержания под стражей и решают ряд выявленных на практике проблем. «Например, предусмотрены новые ограничения для лучшего обеспечения защиты, здоровья и чувства безопасности работающих и содержащихся в арестном доме людей. Кроме того, в результате изменений можно будет эффективнее оказывать услугу содержания под стражей», - сказал Хельме. Он добавил, что распорядок работы арестных домов следовало также привести в соответствие с международными рекомендациями и действующим правом.

По словам вице-канцлера по политике внутренней безопасности, охраны правопорядка и миграции Вейко Коммусаара, важнейшие изменения касаются частоты отправки задержанным посылок, перечня предметов и веществ, а также правил курения в арестных домах.

«Распоряжение определяет промежуток отправки передач и посылок. Предусмотрено, что задержанный, высылаемый или соискатель международной защиты в дальнейшем будет иметь право на одну в календарный месяц передачу или посылку весом до пяти килограммов. Ранее их можно было присылать в течение неопределенного периода, но, поскольку люди находятся в арестном доме кратковременно, достаточно подобных частоты и совокупного веса передач», - сказал Коммусаар.

Вице-канцлер отметил, что в перечень предметов, которые можно передавать, включат гель для душа, зубную пасту, зубную щетку и очки. «С учетом того, что арестный дом предоставляет задержанному питание, с целью защиты здоровья и безопасности из перечня предметов и веществ, которые могут находиться в передаче, исключаются продукты питания. Кроме того, в дальнейшем нельзя будет передавать табачные изделия и спички. Все это предупреждает и снижает обращение внутри арестного дома запрещенных веществ и предметов», - сказал Коммусаар. Он добавил, что гендиректор Департамента полиции и погранохраны или уполномоченное им лицо при необходимости сможет принимать отдельные решения о разрешении или запрете на различные предметы и вещества.

Кроме того, он отметил, что если раньше курить в арестных домах разрешали только в случае наличия соответствующей требованиям курительной комнаты, то теперь курить в арестных домах запретят. «В тюрьмах курение запрещено уже почти три года. Это изменение отменяет различие между арестными домами и тюрьмами», - пояснил вице-канцлер.

Распоряжение также сокращает площадь арестных камер и создает дополнительную возможность перевода задержанных в другие арестные дома. Кроме того, задержанные получают возможность под надзором и с помощью специально настроенных компьютеров пользоваться официальными базами данных, регистрами судебных решений, сайтом Госсуда и сайтом канцлера права. До полного вступления распоряжения в силу они при желании могут знакомиться с этой информацией на бумаге.