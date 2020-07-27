Очереди к ортодонтам в Эстонии расписаны на год: родители бьют тревогу и не знают, что делать

Обеим дочерям Дмитрия нужна помощь ортодонта, им необходима коррекция зубного ряда, но он уже в отчаянии: обращались в пять зубных клиник Таллинна, но так и не смогли записаться на прием. «Половина этих врачей в декрете, а другая половина непонятно где. Очереди расписаны на годы! Я уже начал думать, что это отличный бизнес: нужно выучиться на ортодонта и до смерти проблем с работой не будет», - шутит Дмитрий.

Та же ситуация у Ольги и ее 12-летнего сына. «В Facebook только одна актуальная тема «Помогите найти ортодонта». А ведь хочется не просто записаться к врачу, но и найти хорошего специалиста», - говорит она.

По данным Больничной кассы, сейчас примерное время ожидания визита к ортодонту — девять месяцев, но есть клиники, где придется ждать и дольше. Дмитрию не удалось записать дочек в поликлиники Kaarli и Unimed, Hanzadent и Kliinik32. Только в последней у него взяли контакты на случай, если кто-то откажется от забронированного времени.

В клиниках Novamed и DentalArt сейчас новых пациентов не берут и не регистрируют на прием. В клинике Maxilla для ребенка предложили время в ноябре на прием к ортодонту-резиденту. В Tallinna Hambakliinik сказали, что если записывать взрослого, то можно попасть прямо сегодня, есть время на следующей и в другие ближайшие недели.

На сайте Ассоциации ортодонтов Эстонии можно найти имена почти всех ортодонтов и резидентов в стране и контакты их места работы, поэтому лучший вариант записаться на прием - обзванивать клиники и записываться в лист ожидания, если такой есть.

Пять ортодонтов покинули Kaarli

В случае с зубной клиникой Kaarli получилась странная история. Люди были записаны и многие месяцы ожидали первого визита к ортодонту, но недавно все они получили сообщения, что клинику покинули все пять специалистов в данной области и теперь они работают в SmileID, поэтому продолжить лечение у своего специалиста или записаться на первый визит можно попробовать там.

В SmileID же сейчас новых пациентов ставят в очередь на следующий год, когда именно — неизвестно, но точно не в первые месяцы 2021 года, сообщила администратор клиники по телефону. Однако им можно прислать точные данные пациента, и его внесут в лист ожидания, после чего клиника сама свяжется с контактным лицом.

Руководитель клиники Kaarli Эвелин Поом прокомментировала, что пять ортодонтов ушли по собственному желанию, решив продолжить работу в другой клинике, более сфокусированной на ортодонтии. На данный момент в Kaarli им замену пока не ищут.