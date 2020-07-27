Очереди к ортодонтам в Эстонии расписаны на год: родители бьют тревогу и не знают, что делать

Эстонские родители обеспокоены: очередь на визит к ортодонту настолько длинная, что записаться на первичный осмотр практически невозможно, время ожидания доходит до года. Чрезвычайное положение только усугубило ситуацию, поскольку многие зубные врачи были вынуждены отменить прием пациентов и работали только клиники экстренной помощи. В стране у нас 69 сертифицированных ортодонтов, а спрос на их услуги растет с каждым годом.
Обеим дочерям Дмитрия нужна помощь ортодонта, им необходима коррекция зубного ряда, но он уже в отчаянии: обращались в пять зубных клиник Таллинна, но так и не смогли записаться на прием. «Половина этих врачей в декрете, а другая половина непонятно где. Очереди расписаны на годы! Я уже начал думать, что это отличный бизнес: нужно выучиться на ортодонта и до смерти проблем с работой не будет», - шутит Дмитрий.
Та же ситуация у Ольги и ее 12-летнего сына. «В Facebook только одна актуальная тема «Помогите найти ортодонта». А ведь хочется не просто записаться к врачу, но и найти хорошего специалиста», - говорит она.
По данным Больничной кассы, сейчас примерное время ожидания визита к ортодонту — девять месяцев, но есть клиники, где придется ждать и дольше. Дмитрию не удалось записать дочек в поликлиники Kaarli и Unimed, Hanzadent и Kliinik32. Только в последней у него взяли контакты на случай, если кто-то откажется от забронированного времени.
В клиниках Novamed и DentalArt сейчас новых пациентов не берут и не регистрируют на прием. В клинике Maxilla для ребенка предложили время в ноябре на прием к ортодонту-резиденту. В Tallinna Hambakliinik сказали, что если записывать взрослого, то можно попасть прямо сегодня, есть время на следующей и в другие ближайшие недели.
На сайте Ассоциации ортодонтов Эстонии можно найти имена почти всех ортодонтов и резидентов в стране и контакты их места работы, поэтому лучший вариант записаться на прием - обзванивать клиники и записываться в лист ожидания, если такой есть.
Пять ортодонтов покинули Kaarli
В случае с зубной клиникой Kaarli получилась странная история. Люди были записаны и многие месяцы ожидали первого визита к ортодонту, но недавно все они получили сообщения, что клинику покинули все пять специалистов в данной области и теперь они работают в SmileID, поэтому продолжить лечение у своего специалиста или записаться на первый визит можно попробовать там.
В SmileID же сейчас новых пациентов ставят в очередь на следующий год, когда именно — неизвестно, но точно не в первые месяцы 2021 года, сообщила администратор клиники по телефону. Однако им можно прислать точные данные пациента, и его внесут в лист ожидания, после чего клиника сама свяжется с контактным лицом.
Руководитель клиники Kaarli Эвелин Поом прокомментировала, что пять ортодонтов ушли по собственному желанию, решив продолжить работу в другой клинике, более сфокусированной на ортодонтии. На данный момент в Kaarli им замену пока не ищут.
«Двери нашей клиники всегда открыты для новых врачей, но сейчас мы еще не установили какие-либо конкретные цели. В сотрудничестве с уволившимися врачами и Больничной кассой мы направляем пациентов, которые уже начали лечение у нас, в новую клинику, поэтому пациенты продолжат лечение у своих врачей», - заверила Поом.
В чем же причина длинных очередей?
Эвелин Поом считает, что причины, по которым в стране не хватает ортодонтов, — вполне естественные. «Люди стали более осведомлены о разных проблемах полости рта и готовы инвестировать в их решение. Это вызвало большой спрос, к примеру, на услуги ортодонта, а число обучаемых в университете специалистов еще не догнало этот спрос», - объясняет Поом, добавляя, что, по ее данным, в этом году на обучение на ортодонта взяли больше врачей. «Поэтому я надеюсь, что нехватка ортодонтов шаг за шагом будет уменьшаться», - прокомментировала руководитель клиники Kaarli.
Искусственные очереди — по-прежнему проблема
Президент Ассоциации ортодонтов Эстонии Валентина Кулак подтвердила, что на сегодняшний день, особенно в период летних отпусков, попасть на консультацию к ортодонту действительно достаточно сложно. Причин, по которым в сфере ортодонтии возникла подобная ситуация, несколько, отмечает она.
«Еще в прошлом году мы наблюдали тенденцию, что люди записываются одновременно на консультацию к нескольким ортодонтам, тем самым создавая искусственную очередь. Попав на прием к ортодонту в одной клинике, пациенты, к сожалению, часто забывают аннулировать запись к специалисту в другой. Поэтому мы призывали и призываем всех заранее сообщать в регистратуру, если вы не можете прийти или уже попали на прием к другому ортодонту. Благодаря этому мы можем предложить освободившееся время следующему пациенту из листа ожидания», - напомнила доктор Кулак, добавив, что повлияло на очереди, как уже было сказано ранее, и чрезвычайное положение.
«Когда ограничения были сняты, прием пациентов возобновился, но консультировать и начинать лечение новых пациентов сразу было невозможно, так как теперь очереди ждали все те, кого уже начали лечить, - объяснила она. - В связи с этим время первичных консультаций было сдвинуто и очередь на ортодонтическую консультацию увеличилась. На данный момент положение стабилизируется, ортодонты принимают максимально возможное количество пациентов, и мы надеемся, что в скором времени ситуация улучшится».
Спрос растет из-за благосостояния жителей и льгот
Еще одной причиной длинных очередей на ортодонтическую консультацию явился скачкообразный рост спроса на услуги ортодонта в прошлые годы, уверена доктор Кулак. «Несколько лет назад Больничная касса в сотрудничестве с Ассоциацией ортодонтов расширила перечень диагнозов, по которым расходы за ортодонтическое лечение детям до 19 лет возмещает Больничная касса, в связи с чем число ортодонтических пациентов выросло», - отметила врач.
По оценке Министерства социальных дел, нехватка ортодонтов вызвана тем, что покупательская способность населения увеличилась, а лечение в кредит стало более доступным.
Доктор Кулак согласилась с данным утверждением, отмечая, что часть пациентов обращается к услугам ортодонтов по медицинским показаниям, но большая часть - по эстетическим причинам. А благосостояние населения и рост экономики страны отразились на росте заинтересованности людей в инвестиции в свое здоровье и эстетику. Но, по ее мнению, кредитование лишь косвенно повлияло на увеличение очередей.
Число резидентов-ортодонтов уже увеличили
Ассоциация ортодонтов Эстонии уже несколько лет подряд информирует Министерство социальных дел, что есть необходимость в увеличении количества учащихся на ортодонта, то есть ортодонтов-резидентов, также рассказала доктор Кулак.
«В связи с этим в прошлом году количество принятых в Тартуский университет резидентов на специальность ортодонтия было увеличено, и в этом году прием учащихся был проведен вновь. Сейчас в Эстонии есть восемь учащихся по этой специальности, то есть резидентов», - сказала она.
Резидентов бояться не стоит
Однако некоторые родители восприняли идею отдавать лечение ребенка в руки резидента негативно. Доктор Кулак объяснила, что причин для опасений нет.
«Ортодонты-резиденты отучились пять лет и уже имеют право работать стоматологами. Сомневаться в качестве их работы ни в коем случае не стоит. Наоборот, в случае работы резидента идет двойная проверка, поскольку его действия проверяет его руководитель — ортодонт. Опасаться, что резидент что-то сделает не так, не нужно», - уверенно заявила она.
«На фоне сложившейся ситуации и несмотря на то, что мы ощущаем временную нехватку ортодонтов, мы советуем людям, желающим начать ортодонтическое лечение, во избежание непредвиденных проблем обязательно удостовериться, что ортодонтическое лечение будет осуществлять врач-ортодонт, зарегистрированный в качестве такового в Департаменте здоровья Эстонии, то есть имеющий специализацию ортодонта согласно законодательству Эстонии, либо ортодонт-резидент, работающий под его руководством», - предупредила Кулак.