Страх перед второй волной: правительство ЭР продлевает запрет на авиаперелеты в ряд стран

К 24 июля запрещено открывать прямое авиасообщение Эстонии с Люксембургом, Румынией, Болгарией, Швецией, Португалией, Испанией, Хорватией и Россией. Ограничение действует до 31 августа. Продлится ли оно, будет решать правительство. Также открытие авиалиний зависит и от ограничений в стране назначения. Как и в Эстонии, в других странах тоже существуют ограничения на въезд, которые нужно учитывать.

«В последние недели в нескольких странах произошли новые вспышки коронавируса. Поэтому мы видим, что пересмотр ограничений каждые две недели не оправдывает себя и продлеваем запрет на целый месяц. Это позволит и авиакомпаниям лучше планировать свою работу», - заявил министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Министерство исходит из разрешений других стран и уровня заболеваемости, который для того, чтобы открыть прямое авиасообщение, должен быть не более 25 больных на 100 000 жителей страны в течение 14 дней.

За эпидемиологической ситуацией в странах назначения регулярно следит Министерство экономики и коммуникации и Департамент здоровья.