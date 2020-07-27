Страх перед второй волной: правительство ЭР продлевает запрет на авиаперелеты в ряд стран

Правительство решило продлить запрет на полеты в страны, где высока опасность заразиться COVID-19, до конца августа.
К 24 июля запрещено открывать прямое авиасообщение Эстонии с Люксембургом, Румынией, Болгарией, Швецией, Португалией, Испанией, Хорватией и Россией. Ограничение действует до 31 августа. Продлится ли оно, будет решать правительство. Также открытие авиалиний зависит и от ограничений в стране назначения. Как и в Эстонии, в других странах тоже существуют ограничения на въезд, которые нужно учитывать.
«В последние недели в нескольких странах произошли новые вспышки коронавируса. Поэтому мы видим, что пересмотр ограничений каждые две недели не оправдывает себя и продлеваем запрет на целый месяц. Это позволит и авиакомпаниям лучше планировать свою работу», - заявил министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.
Министерство исходит из разрешений других стран и уровня заболеваемости, который для того, чтобы открыть прямое авиасообщение, должен быть не более 25 больных на 100 000 жителей страны в течение 14 дней.
За эпидемиологической ситуацией в странах назначения регулярно следит Министерство экономики и коммуникации и Департамент здоровья.
«Европейский Союз дал рекомендации для открытия авиаперелетов с третьими странам. Некоторые страны-члены прислушались к ним, некоторые — нет. Я считаю, что мы должны быть осторожными, поскольку во многих странах заметны новые вспышки вируса. В некоторых странах, к примеру, на Украине, ситуация постепенно улучшается, но открытие авиалинии может быть слишком быстрым шагом», - добавил Аас.