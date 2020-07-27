Пн, 27.07.2020
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  • Россия бесплатно оформит визы тем, кому не удалось ими воспользоваться из-за COVID-19

Россия бесплатно оформит визы тем, кому не удалось ими воспользоваться из-за COVID-19

Виза в Россию, снимок иллюстративный.

ФОТО: Shutterstock

После возобновления работы загранучреждений на визовом направлении иностранным гражданам будет предоставлена возможность оформить визы без взимания консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов, пишет Rus.ERR.

Бесплатно визы смогут получить те, у кого в паспорт вклеена неиспользованная однократная (двукратная) виза, срок действия которой начинается не ранее 15 марта 2020 года. Те, кто представил документы для оформления визы. Те, у кого срок действия оформляемой визы истекает в течение шести месяцев после того, как откроют границы.

Одновременно с документами, являющимися основанием для оформления новой визы, заявитель представляет на имя руководителя консульского учреждения письменное заявление (составляется в свободной форме) об освобождении от уплаты вышеупомянутых сборов в связи с обстоятельствами непреодолимой силы.

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