Россия бесплатно оформит визы тем, кому не удалось ими воспользоваться из-за COVID-19

Бесплатно визы смогут получить те, у кого в паспорт вклеена неиспользованная однократная (двукратная) виза, срок действия которой начинается не ранее 15 марта 2020 года. Те, кто представил документы для оформления визы. Те, у кого срок действия оформляемой визы истекает в течение шести месяцев после того, как откроют границы.