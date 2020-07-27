Видео ⟩ В Вырумаа спасателям потребовалось полдня, чтобы вытащить грузовик из кювета

В обед понедельника Центр тревоги получил сообщение, что на дороге Курвитса-Хутита грузовик съехал с дороги, а горячий асфальт вылевается из прицепа, угрожая попасть в течение реки Пюхайыэ.

Полиция установила, что водитель был трезв, имеет права соответствующей категории, к счастью, он не пострадал. Он объяснил, что подъехал слишком близко к краю дороги, прицеп потянул вниз и завалил грузовик набок.