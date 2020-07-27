Видео ⟩ В Вырумаа спасателям потребовалось полдня, чтобы вытащить грузовик из кювета

Сегодня в деревне Сульби, Вырумаа, грузовик, перевозивший асфальт, съехал в кювет, достать его удалось только к концу рабочего дня. Грузовик особо не пострадал, пишет Postimees.
В обед понедельника Центр тревоги получил сообщение, что на дороге Курвитса-Хутита грузовик съехал с дороги, а горячий асфальт вылевается из прицепа, угрожая попасть в течение реки Пюхайыэ.
Спасатели предотвратили разлив, поэтому окружающей среде ничто не угрожает, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры.
Полиция установила, что водитель был трезв, имеет права соответствующей категории, к счастью, он не пострадал. Он объяснил, что подъехал слишком близко к краю дороги, прицеп потянул вниз и завалил грузовик набок.
Около 17 часов его наконец удалось вернуть на дорогу.