Пн, 27.07.2020
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  • В Вырумаа спасателям потребовалось полдня, чтобы вытащить грузовик из кювета

Видео ⟩ В Вырумаа спасателям потребовалось полдня, чтобы вытащить грузовик из кювета

Сегодня в деревне Сульби, Вырумаа, грузовик, перевозивший асфальт, съехал в кювет, достать его удалось только к концу рабочего дня. Грузовик особо не пострадал, пишет Postimees.

В обед понедельника Центр тревоги получил сообщение, что на дороге Курвитса-Хутита грузовик съехал с дороги, а горячий асфальт вылевается из прицепа, угрожая попасть в течение реки Пюхайыэ.

Спасатели предотвратили разлив, поэтому окружающей среде ничто не угрожает, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры. 

Полиция установила, что водитель был трезв, имеет права соответствующей категории, к счастью, он не пострадал. Он объяснил, что подъехал слишком близко к краю дороги, прицеп потянул вниз и завалил грузовик набок. 

Около 17 часов его наконец удалось вернуть на дорогу. 

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