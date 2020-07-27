Галерея ⟩ В Нарвском замке строят декорации: он будет изображать средневековый Таллинн в детективном фильме

Замок - почти готовая съемочная площадка

По сообщению Нарвского музея, неделя понадобится на то, чтобы построить декорации, и только потом начнутся съемки, которые продлятся еще неделю.

Руководитель Нарвского музея по продажам Наталья Вовденко рассказала, что Нарвским замком интересовались уже несколько представителей киноиндустрии.

“В Европе замков много, и в Эстонии в том числе, но аутентично сохраненных достаточно мало - таких, чтобы не было вывесок и других современных объектов, - сказала она. - Наш замок в этом плане выигрывает перед множеством других объектов. Северный двор продуман так, чтобы гости чувствовали себя, как в 17-м веке. Это и привлекает представителей киноиндустрии - можно поставить декорации, а остальное - уже есть. Не надо полностью выстраивать здания или какую-то улицу”.

В Северном дворе замка построены аптека, гончарная, кожевенная и другие мастерские, которые обычно работают для туристов.

“Мы не вписываем туда никакие элементы современности - не ставим, например, кафе с зонтиками, потому что это мешает концепции. Конечно, стекла там современные. Конечно, это не семнадцатый век, но это максимально приближено к нему”, - добавляет Наталья Вовденко.

Удобным оказалось также замкнутость Северного двора - чтобы обеспечить тишину на съемочной площадке и скрыть от любопытных детали будущего фильма, достаточно просто закрыть ворота. Поэтому в музее считают, что у замка в Нарве большой потенциал в качестве съемочной площадки.

Обычный билет в замок сейчас стоит 12 евро. Но за эти деньги посетитель получает также сувенирную монету, которую может оставить себе на память или обменять на сувенир из Северного двора. Поскольку, на ближайшие две недели Северный двор будет закрыт для посетителей, обычный билет в замок будет временно стоить 8 евро. Но все остальные помещения, кроме двора, по-прежнему можно посещать. Вход в замок сейчас временно располагается там, где был до реконструкции - около площадки с колоколами.

Аптекарь расследует убийство рыцаря

Съемки первого фильма из трилогии “Аптекарь Мельхиор” под руководством режиссера Эльмо Нюганена начались в Таллинне 13 июля и будут продолжаться до конца года. Место действия фильма - средневековый Таллинн, но, например, события на Тоомпеа будут сниматься в Нарвском замке.

Помимо известных актеров в съемках примут участие ученики режиссера Эльмо Нюганена с отделения сценического искусства Эстонской академии музыки и театра. В роли аптекаря Мельхиора выступает Мяртен Метсавийр, а в остальные главные роли исполняют Ало Кырве и Маарья Йоханна Мяги.

Трилогия состоит из трех историй о таллиннском аптекаре Мельхиоре, чья задача – раскрыть таинственную подоплеку ужасающей волны убийств. В первой части аптекарь расследует убийство знаменитого орденского рыцаря, только что прибывшего в город. Главный герой обнаруживает, что убитый преследовал загадочного таллиннского узника, чьи следы ведут в доминиканский монастырь. Когда вслед за первой жертвой оказываются убитыми еще три человека, связанные с монастырем, начинает разворачиваться потрясающая мистерия.