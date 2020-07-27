В этом году ранцы бесплатно получат более 400 школьников

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, кампания «Школьный ранец» предназначена, прежде всего, для того, чтобы помочь детям из малообеспеченных семей. «Мы также хотим подчеркнуть важность образования и поддержать стремление детей к учебе», - отметила Бетина Бешкина.

В связи с опасностью распространения коронавируса, в этом году было решено отменить традиционное совместное мероприятие в кинотеатре Coca Cola Plaza; семьи получат рюкзаки для своих детей в отделе соцобеспечения по месту жительства.

Заместитель председателя правления Таллиннского общества Красного креста Пеэтер Лепп сказал, что кампания является хорошим примером сотрудничества местного самоуправления и Таллиннского общества Красного креста, включая большой вклад добровольцев, который находит в обществе все больше поддержки.

«Новехонький ранец, наполненный всеми необходимыми школьными принадлежностями – отличный подарок идущим в школу детям, и радость в глазах детей является лучшей наградой для всех благотворителей», - прокомментировал Пеэтер Лепп.

В этом году Таллинн профинансирует программу «Школьный ранец» 17 481 евро, списки нуждающихся в помощи семей составляют районные отделы соцобеспечения. Закупкой ранцев и необходимых школьных принадлежностей, а также упаковкой занимается Таллиннское общество Красного креста совместно с добровольцами.

Кампания школьных ранцев «Ранец» началась в Таллинне в 1994. Сначала она носила название "Счастливый первый школьный день – каждому ребенку" и проходила с помощью Эстонского Красного креста и спонсоров. С 2001 года кампанию поддерживает Таллиннская городская управа.