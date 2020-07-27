В Ида-Вирумаа началась очистка почвы от остаточного загрязнения: общая стоимость проекта - более 16 миллионов

В рамках проекта LIFE IP CleanEST будет удален 1200-тонный слой пропитанной отработанным маслом и загрязненной почвы. Бывший шинный завод Кохтла-Нымме является первым объектом CleanEST, где будет ковшом сниматься слой почвы для устранения остаточного загрязнения, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Министерства окружающей среды.

«Этот построенный рядом с бывшим экспериментальным заводом по производству сланцевого масла в свое время современный завод мог в год поставлять для северо-запада Советского Союза 20 000 автомобилей с восстановленными шинами», - сказал министр Рене Кокк, по словам которого величие может обернуться скудостью, если не смотреть в будущее.

"Реальность — то, что мы видим теперь, 7000 тонн загрязненной почвы, из которых 1200 тонн будут очищены в ходе проекта CleanEST, - сказал министр. - Хотя в этом районе давно уже не найти больше колодцев с питьевой водой, наша обязанность - бороться с этим наследием и в результате восстановления почвы остановить дальнейшее распространение загрязнения. Это позволит использовать вновь этот регион в будущем».

Заместитель председателя правления и главный технический директор Viru Keemia Grupp Меэлис Элдерманн заявил, что это загрязнение, которое восходит к 1930-м годам, когда в этом районе действовал британский нефтяной завод и шинный завод советских времен. «В непосредственной близости от этого района работает наш наземный конвейер, который соединяет шахту Оямаа с производственной территорией Кохтла-Ярве, и во время строительства которой нам пришлось приобрести этот участок земли. Любой такой проект, нацеленный на более чистую природу и лучшую жизненную среду, является полезным делом, которое приносит пользу всем. Отрадно, что сможем вновь работать как партнеры с Министерством окружающей среды », - сказал Эльдерманн.

По словам министра окружающей среды, деятельность человека все чаще учитывает окружающую среду. Новые технологии позволяют развивать производство все более экологически чистым способом, а циркулярная и зеленая экономика - это ежедневная норма. «Одной из красноречивых проблем окружающей среды Эстонии является остаточное загрязнение промышленных, сельскохозяйственных и военных объектов, - отметил министр окружающей среды. - Ида-Вирумаа как исторический промышленный регион Эстонии больше всего пострадал от остаточного загрязнения. Еще многое предстоит сделать, чтобы улучшить ситуацию».

В исследовании объясняется, что наиболее опасный источник загрязнения на территории бывшего шинного завода Кохтла-Нымме находится в районе котельной и надземных отопительных резервуаров, где рядом с резервуарами находится толстый, частично затвердевший слой нефтепродуктов. Количество нефтепродуктов, включая сланцевую нефть, оценивается в 500–200 тонн, а загрязненный слой достигает глубины 0–1,9 метра.

LIFE IP CleanEST - это проект по улучшению водоемов и первый такой масштабный и высокоэффективный проект в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа, в котором участвуют реки, прибрежные водоемы и места остаточного загрязнения, некоторые из которых относятся к середине прошлого века.