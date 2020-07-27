Латвийская штангистка и двукратная чемпионка Европы приняла ислам

Любители спорта, особенно тяжелой атлетики, в воскресенье вечером из Instagram Ребеки Кохи узнали неожиданную новость. Титулованная латвийская тяжелоатлетка недавно приняла ислам. Такое решение, по всей видимости, связано с ее отношениями с возлюбленным - метателем диска Мухаммедом Ибрагимом Моазом из Катара, пишет Rus.TVNET.

Спортсмены встретили друг друга на международных соревнованиях в Дохе, а уже в марте латвийские СМИ сообщили, что их обоих связывает нечто большее, чем просто дружба. В разговоре с информационным агентством LETA это подтвердил и Эдуард Андрушкевич.

"Ребека давно говорила мне, что любит этого парня... Это ее личная жизнь, но мы поговорили, и я сказал - если ты решишь принять эту веру, тебе придется еще многому научиться до того, - рассказал тренер. - Она ответила мне, что хорошо всё осознаёт".

"Я думаю, что всё основано на любви. Мы говорили с Ребекой раньше... Она сказала, что это никак не повлияет на её карьеру, но теперь есть другая проблема - проблема со здоровьем". Врач Латвийского олимпийского объединения (LOV) Лига Цируле также проинформирована о состоянии здоровья спортсменки. В результате первоначальной проверки медик ничего не обнаружила, хотя у Ребеки проблемы с коленями. Сейчас ей трудно справляться с большим весом", - рассказывает Андрушкевич.

Еще в марте на чемпионате Латвии в становой тяге Коха справилась со штангой весом 104 килограмма, а в толчке от груди ей удалось отбросить 126 килограммов, но удержать штангу она не смогла.

"Меня беспокоит, сможет ли Ребека выдержать всю программу. Она хорошо стартовала на чемпионате Латвии, но теперь есть проблемы со здоровьем, и я знаю, что Ребека не захочет бороться за десятую позицию, - объясняет специалист. - Весной возможный результат ещё надо повторить".

В этом году с 10 по 20 сентября в финском городе Рованиеми было запланировано проведение чемпионата Европы среди юниоров и спортсменов до 23 лет, однако на прошлой неделе соревнования были перенесены на следующий год. Это одно из многих состязаний, которые отложены на более поздний срок, поэтому ближайшие соревнования спортсмены сборной Латвии планируют проводить дома.

"Все еще планируется провести в конце октября и в ноябре чемпионат Европы среди взрослых. Там должны стартовать все спортсмены, которые планируют участие в Олимпийских играх, - говорит Андрушкевич. - В конце августа мы будем участвовать в чемпионате Латвии по тяжелой атлетике, также запланированы еще некоторые турниры".

"Мы получили приглашения от наших соседей - литовцев и эстонцев, а также из Польши. Возможно, мы поедем и туда", - поделился планами Эдуард Андрушкевич.

Чемпионат Латвии по тяжелой атлетике в отдельных упражнениях должен пройти с 28 по 30 августа, а чемпионат Европы в Москве ожидается в период с 31 октября по 8 ноября.