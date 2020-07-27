Советник Трампа по нацбезопасности заразился коронавирусом

В заявлении американской администрации отметили, что у О'Брайана проявляются "слабые симптомы".

Кроме того, в Белом доме указали на отсутствие риска заражения для президента США или вице-президента США. "Нет риска, что президент или вице-президент подверглись заражению коронавирусом", - отмечается в заявлении американской администрации.

По данным Bloomberg, у советника американского лидера выявили коронавирус после семейного мероприятия, и в настоящее время он находится на самоизоляции дома.

Агентство отмечает, что с конца прошлой недели он не появлялся в офисе. Сейчас О'Брайан продолжает работать дистанционно.