Советник Трампа по нацбезопасности заразился коронавирусом

Тест на коронавирус COVID-19 советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайана дал положительный результат, сообщает в понедельник Белый дом.
В заявлении американской администрации отметили, что у О'Брайана проявляются "слабые симптомы".
Кроме того, в Белом доме указали на отсутствие риска заражения для президента США или вице-президента США. "Нет риска, что президент или вице-президент подверглись заражению коронавирусом", - отмечается в заявлении американской администрации.
По данным Bloomberg, у советника американского лидера выявили коронавирус после семейного мероприятия, и в настоящее время он находится на самоизоляции дома.
Агентство отмечает, что с конца прошлой недели он не появлялся в офисе. Сейчас О'Брайан продолжает работать дистанционно.
За время пандемии в США выявили 4,3 млн случаев заражения коронавирусом. Почти 150 тыс. заболевших COVID-19 скончались.