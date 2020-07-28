ФОТО ⟩ Семь классных дач в Ида-Вирумаа ищут покупателей

Улица Палавузе, Нарва

Дача. ФОТО: KV.EE

Продается двухэтажная дача в садоводческом товариществе Baltika недалеко от города Нарва. По сути, речь идет о продаже сразу двух участков: 811 м2 и 846 м2. Всего на территории три строения: жилой дом площадью 123,3 м2 и два гаража. На первом этаже расположены жилые помещения, на втором - две спальни.

Площадка для гриля. ФОТО: KV.EE

Симпатичная дача стоит 40 000 евро. С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Садоводческое товарищество Svetofor

Главный дом. ФОТО: KV.EE

Дача, построенная в 1996 году в садоводческом товариществе Svetofor между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, ищет нового хозяина. Дом находится в хорошем состоянии и отделан натуральной древесиной. В доме большие просторные комнаты с большими окнами. Приятная ухоженная дача - идеальное место, чтобы заняться садоводством. Дача окружена прекрасными цветниками и высокими деревьями.

Вид с балкона. ФОТО: KV.EE

Собственник хочет получить за дачу 23 000 евро. Объявление о продаже находится ЗДЕСЬ.

Улица Лыкке, Нарва-Йыэсуу

Дача. ФОТО: KV.EE

В популярном курортном городе Нарва-Йыэсуу продается дача площадью 90,2 квадратных метра. Здание, построенное в 1997 году, выдержало испытание временем. Двухэтажная дача расположена на участке площадью 2236 квадратных метров, где достаточно места для занятия садоводством. Знаменитый песчаный пляж Нарва-Йыэсуу находится всего в нескольких сотнях метров от дачи.

Дача. ФОТО: KV.EE

За прекрасную дачу хотят получить 75 000 евро. С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Садоводческое товарищество Viljapea

Дача. ФОТО: KV.EE

В садоводческом товариществе Viljapea продается бревенчатый дом в прекрасном состоянии. Дача площадью 116,4 м2 расположена на участке площадью 586 м2. На первом этаже двухэтажного дома есть веранда, кухня-гостиная, ванная комната и баня. Спальни находятся на втором этаже. Река Нарва всего в 800 метрах от дома!

Дача. ФОТО: KV.EE

Цена дачи - 59 900 евро. С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Садоводческое товарищество Peeterristi

Дача ФОТО: KV.EE

В садоводческом товариществе Peeterristi продается дача с баней. На первом этаже двухэтажного деревянного дома есть прихожая, кухня и гостиная. На втором этаже - спальня. Общая площадь дачи составляет 24 м2. Однако общая площадь участка - 1097 м2. В дополнение к жилому дому и бане на участке имеются также собственные теплицы и колодец.

Баня. ФОТО: KV.EE

Цена дачи - всего 9500 евро. Объявление находится ЗДЕСЬ.

Садоводческое товарищество Progress Plus

Дача. ФОТО: KV.EE

На тихой улице, находящейся рядом с рекой Нарвой, продается замечательная двухэтажная дача. Общая площадь самого представительного дома в местном садоводческом товариществе составляет 61,6 м2. На первом этаже дачи есть терраса, гостиная, ванная комната и кухня. На втором этаже находится спальня с выходом на просторный балкон. Помимо основного дома, на участке площадью 628 м2 имеется баня.

Баня. ФОТО: KV.EE

Новому хозяину придется выложить за эту недвижимость 135 000 евро. Объявление о продаже дачи находится ЗДЕСЬ.

Садоводческое товарищество Rubin

Дача. ФОТО: KV.EE

В находящемся неподалеку от Нарвы садоводческом товариществе Rubin продается очень хорошая дача. На участке площадью 1819 м2 расположены четыре строения: собственно дача площадью 61,9 м2, гараж, теплица и летняя кухня.

Сад. ФОТО: KV.EE