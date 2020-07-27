Множество людей вышли на демонстрацию в поддержку журналистов Index ФОТО: BERNADETT SZABO/REUTERS

Несколько десятков сотрудников ведущего независимого СМИ Венгрии написали заявления об увольнении, обвинив правительство в попытке уничтожить их издание. Всего за месяц до этого главный редактор портала Index рассказал об огромном давлении со стороны государства, после чего был уволен со своей должности, пишет Русская служба Би-би-си.

В Будапеште местные жители ответили на события в Index демонстрацией, прошедшей от здания редакции до официальной резиденции премьера Венгрии Виктора Орбана. Протестующие скандировали: “С нас хватит” и “Демократия”, а периодически и аплодировали - так они благодарили журналистов за работу.

Под угрозой

Барометр Index начал сигнализировать об аномальном давлении в июне. Барометр - это не метафора, не игра слов, а реальный инструмент, который журналисты издания придумали два года назад.

Они создали отдельный сайт, на котором читатели могли проверить, есть ли проблемы внутри издания. Стрелка барометра долгое время стояла на отметке “независимости” СМИ, но недавно стала указывать на опасность.

Создавая инструмент, журналисты объяснили, как они оценивают угрозы и риски.

Они указали на два основных условия, при выполнении которых СМИ может продолжать честно выполнять свою работу. Первое - свобода в выборе тем, которая позволяет журналистам затрагивать любые информационные поводы, которые они сами считают важными, и никто извне не может иметь права голоса при принятии редакционных решений. Второе - никто посторонний не может влиять на то, какие люди должны работать в редакции, а какие - нет.

В июне барометр показал, что независимость издания находится под угрозой.

Владелец “Индекса” уволил главного редактора Сабольца Дулла. Журналисты издания назвали это неприкрытой попыткой давления, которая приведет к окончанию независимой редакционной работы.

Сотрудники потребовали восстановить Дулла в должности, но руководство не согласилось на эти условия. 24 июля около 70 журналистов, среди них и те, кто не один десяток лет проработал в Index, написали заявления об увольнении.

“Они написали заявления, потому что в свое время пообещали остаться свободными от политического влияния. И это в стране, где большая часть средств массовой информации просто ждет распоряжений правительства о том, что и как они могут сообщать своей аудитории, - говорит корреспондент Би-би-си в Будапеште Ник Торп. - Отделы новостей радио, телевидения и государственного информационного агентства давно отказались от любых претензий на беспристрастность”.

Сотрудники издания, знакомые с историей российского СМИ “Лента.ру”, соглашаются, что ситуации очень похожи. В марте 2014 года главному редактору “Ленты” Галине Тимченко также пришлось оставить свою должность по решению владельца компании. Журналисты “Ленты” также выпустили заявление об угрозах свободной журналистике в России. И также большая часть сотрудников издания написала заявления об увольнении.

Похоже, по аналогичному пути собираются пойти и журналисты венгерского Index.

Заместитель главного редактора Вероника Мунк уже объявила о планах создать новое СМИ со своими коллегами. Журналист Index Фолдес Андрас уточняет, что пока рано говорить о создании нового СМИ, особенно в ситуации, когда Венгрия включает, как он говорит, свою "машину пропаганды".

Сам Андрас, 20 лет проработавший на издание, не исключает, что ему придется уехать из страны и искать работу за рубежом: "Любому состоявшемуся журналисту, обладающему своим голосом, сейчас непросто будет найти работу в Венгрии. Здесь осталось, может быть, три-четыре независимых СМИ, но все они значительно меньше Index".

Ликвидация независимости

Ситуация в Венгрии давно волнует Евросоюз, частью которого является страна. Высокопоставленный чиновник Европейской комиссии, с которым поговорила The New York Times, уже сказал, что ценности, которые отстаивал Index, необходимы для демократии, а заодно напомнил: у Виктора Орбана уже есть серьезные проблемы с Брюсселем.

Недавно из руководства Евросоюза поступило предложение лишать финансирования те страны, в которых существуют проблемы с демократией. Это предложение было сделано в тревожное для стран время, когда многим требуется серьезное финансирование для спасения экономики от последствий коронавируса, и эксперты рассчитывали, что оно как-то повлияет на ситуацию в Венгрии.

В конце концов, в ЕС решили не привязывать размер финансовой помощи к поведению стран-участниц.

Опасения коллектива Index в стране, которую некоторые критики открыто называют первым авторитарным режимом в ЕС, все последние два года выглядели небезосновательными.

Вот уже много лет в Венгрии десятки газет, радиостанций и телевизионных каналов, ранее критиковавших премьера Орбана, неожиданно находят себе новых владельцев. Эти владельцы поначалу обещают не вмешиваться в редакционную политику изданий, но на деле чаще всего возникают ситуации, похожие на ту, что произошла на новостном канале Hir TV. После обещаний нового владельца не вмешиваться, из вечернего эфира убрали политическое ток-шоу, во время которого часто критиковали политику премьера. Передачу заменили на трансляцию выступления Орбана.

Правительство Венгрии отвергает все обвинения в давлении на СМИ и попытках контролировать журналистов.

Издатель Index объяснил увольнение главного редактора тем, что Дулл, по его словам, не справился с ситуацией внутри издания, когда журналисты были обеспокоены переменами, не смог наладить рабочую обстановку.

Нынешний главный конкурент Index - интернет-издание Origo, у которого владельцы сменились много лет назад, - стал активно проправительственным еще в 2014 году. Журналисты агентства Рейтер подсчитали, что спустя четыре года после этого, около 80% государственных расходов на онлайн-рекламу тратилось именно на покупку мест на сайте Origo (на Index уходило около 10%).

“С 2010 года правительство Венгрии систематически ликвидировало независимость СМИ, свободу и плюрализм, исказило медиарынок и разобщило журналистское сообщество в стране, достигнув беспрецедентной для государства-члена ЕС степени контроля над СМИ”, - написали в 2019 году сразу несколько правозащитных организаций в своем отчете о состоянии свободы прессы в Венгрии.

По словам правозащитников, венгерское правительство осуществляет четкую стратегию с целью заставить замолчать критически настроенную прессу путем принудительного закрытия или взятия под контроль некогда независимых СМИ.

Опасения, что такая же судьба может постигнуть и Index, возникли несколько месяцев назад, когда поддерживающий Орбана бизнесмен Миклос Вазили приобрел 50% компании, которая контролирует рекламные контракты и доходы издания. Вазили в Венгрии хорошо помнят по его работе с телекомпанией TV2 и Origo - оба издания вскоре после его прихода начали горячо поддерживать деятельность правительства.

В прошедшую пятницу жители Будапешта вышли на демонстрацию с требованиями свободы и демократии. В какой-то момент организаторы шествия попросили протестующих похлопать журналистам Index в знак благодарности за их работу.

“Десять тысяч человек аплодировали, а я снимал это на видео, как я обычно это делаю во время демонстраций. Но аплодисменты звучали так долго, что я вдруг понял, что мой старый метод - просто наблюдать - не работает, потому что это касается меня лично. Это они нам хлопали. Черт, я никогда не думал, что смогу плакать на публике, особенно во время работы", - поделился впечатлениями Фолдес Андрас, около двадцати лет проработавший в издании и ушедший вместе со своими коллегами.