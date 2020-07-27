Михаил Скипский ФОТО: скриншот с youtube.com

Глава дисциплинарной комиссии международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" (МАК ЧГК) Мария Уварова ушла со своей должности на фоне скандала вокруг звезды ЧГК Михаила Скипского, которого на прошлой неделе сразу несколько девушек обвинили в харассменте, пишет Русская служба Би-би-си.

В минувший четверг Русская служба Би-би-си направила письмо в дисциплинарную комиссию МАК ЧГК, в котором был вопрос, собирается ли комиссия проводить проверку в отношении Скипского и считает ли возможным применить к нему какие-либо дисциплинарные взыскания в связи с обвинениями в домогательствах.

Утром в понедельник от комиссии пришел ответ, что этот вопрос не входит в ее компетенцию.

"Комиссия руководствуется в своей работе "Положением о Дисциплинарной комиссии". В нем есть пункт 1.5., согласно которому "ДК не рассматривает случаи нарушения норм общественной этики и морали, которые выходят за рамки основной функции комиссии". ДК МАК занимается случаями нечестной игры, манипулированием результатами турниров и соблюдением Кодекса спортивного ЧГК", - говорилось в письме.

В дисциплинарной комиссии добавили, что вопрос об обвинениях Скипского в домогательствах могла бы рассмотреть комиссия по этике, но она была расформирована в прошлом году.

Русская служба Би-би-си направила запрос в телепрограмму ЧГК, но пока не получила на него ответ.

Пять объединений, входящих в Международную ассоциацию клубов (МАК) "Что? Где? Когда?", и десятки игроков отправили в правление МАК открытое письмо в связи с ситуацией вокруг Михаила Скипского, где требуют расследовать обвинения в его адрес и временно отстранить Скипского от работы в Комиссии по работе с детьми и молодежью - до окончания разбирательств (письмо распространяется в сети, его подлинность подтвердил Би-би-си один из подписавшихся).

Конфликт с комиссией

Днем в понедельник в группе спортивного ЧГК в "Фейсбуке" появился пост, в котором говорилось, что глава дисциплинарной комиссии МАК ЧГК Мария Уварова покинула свой пост.

"Работа Дисциплинарной комиссии приостановлена вплоть до избрания нового председателя комиссии на ближайшем заседании правления МАК", - цитируется в посте письмо президента МАК ЧГК Андрея Козлова.

Как поясняется в посте, дисциплинарная комиссия подготовила ответ на запрос Би-би-си, а Уварова решила перед отправкой ознакомить с ним руководство МАК ЧГК.

В посте говорится, что после этого гендиректор телекомпании "Игра-ТВ" (производитель ЧГК) Наталья Стеценко якобы заявила Уваровой, что если комиссия отправит письмо с ответом редакции Би-би-си, то МАК ЧГК могут запретить использовать название "Что? Где? Когда?" в своих турнирах. После этого Уварова написала заявление об уходе, отмечается в нем.

"Мы, члены ДК, категорически не согласны с такими действиями Козлова и Стеценко. МАК - общественная организация, и мы уверены, что они не имеют ни морального, ни юридического права вести с нами разговор на языке ультиматумов. Мы - легитимно назначенный орган (Мария была избрана правлением, остальные члены комиссии по ее предложению утверждены голосованием). Мы действуем в пределах своих компетенций", - подчеркивается в обращении, под которым подписались восемь членов дисциплинарной комиссии.

Русская служба Би-би-си направила запрос в компанию "Игра-ТВ", но пока не получила на него ответ.

"У людей огромный шок"

Формально МАК ЧГК, которая проводит спортивные турниры ЧГК, и ее дисциплинарная комиссия не имеют отношения к телевизионной программе "Что? Где? Когда?", но гендиректор "Игры-ТВ" Наталья Стеценко является правообладателем бренда "Что? Где? Когда?" и названия программы, рассказал Би-би-си бывший редактор передачи "Кто хочет стать миллионером" и член дисциплинарной комиссии МАК ЧГК Илья Бер.

"Руководство телекомпании "Игра" обладает исключительным правом использовать этот бренд. Его предоставляют МАКу", - пояснил он.

Как рассказал Бер, решение Уваровой показать ответ комиссии на запрос Би-би-си руководству "Игры-ТВ" было ее личной инициативой. Реакцию Стеценко он назвал "шантажом".

К самому письму у руководства телекомпании претензий не возникло, они были против именно его отправки, пояснил Бер: "Из-за того, что мы субъект, который может иметь свое мнение и свободно общаться с прессой".

"Телекомпания "Игра" страшно боится СМИ, боится журналистов и ненавидит их. Можете так и написать, я подписаться под этим готов", - добавил он.

При этом Бер признался, что хоть "Игра-ТВ" официально не комментирует выдвинутые против Скипского обвинения, внутри клуба ЧГК эта тема обсуждается.

"У людей огромный шок. Люди не подготовлены к реакции на такие вещи. Раньше такого почти не было, никто не учил, как реагировать на ситуации сложных моральных случаев. Но это, конечно, была главная тема. Теперь, видимо, будет две", - сказал он.

Бер также рассказал, что комиссия по этике МАК ЧГК была расформирована в прошлом году после истории с Александром Друзем, одним из самых известных игроков "Что? Где? Когда?". Его отстранили от программ "Первого канала" после того, как Бер обвинил его в попытке подкупа. Друзь был главой комиссии по этике.

В чем обвинили Скипского?

41-летний Михаил Скипский - известный участник, знаток телевизионной игры "Что? Где? Когда?". Он родился в Санкт-Петербурге и преподавал в петербургских школах.

На прошлой неделе журналистка издания The Bell Екатерина Аренина заявила у себя в "Твиттере", что Скипский, который вел в ее школе уроки географии, якобы домогался ее, когда ей было 15 лет. После этого о возможных домогательствах со стороны Скипского рассказали еще несколько девушек в "Твиттере".

Сам Скипский в разговоре с изданием "Подъем" отказался комментировать обвинения в свой адрес. "Нет, извините, всё через телекомпанию "Игра ТВ", пожалуйста", - сказал он.

Пресс-секретарь "Игры ТВ" Виктория Селиванова сказала "Медиазоне", что в телекомпании не комментируют обвинения в адрес Скипского: "Мы не обсуждаем это. Комментариев нет".

Как сообщает издание "Проект", пять объединений, входящих в Международную ассоциацию клубов (МАК) "Что? Где? Когда?", отправили в правление МАК открытое письмо в связи с ситуацией вокруг Михаила Скипского.