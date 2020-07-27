Первая аутлет-деревня в Финляндии надеялась на миллион клиентов, но теперь она полупустует

Аутлет-деревня Zsar, находящаяся в Ваалимаа на юго-восточной границе Финляндии, потерпела значительный спад количества клиентов из-за коронавируса.

Zsar надеелся привлечь в этом году от 800 000 до миллиона посетителей, однако аутлет-деревню пришлось в марте закрыть в связи с эпидемией. После того как аутлет-деревня снова открылась летом, количество посетителей осталось на уровне половины от показателей прошлого года.

Половина торговых помещений также стоят пустыми уже со времен открытия центра в 2018 году. Из-за эпидемии коронавируса работа над развитием Zsar приостановилась.

Петтери Терхо, отвечающий за аутлет-деревню Zsar во владеющей ею компании Ajanta говорит, что перспективы никуда не исчезли.

- Это такая необычная ситуация, и никто не знает, когда она нормализуется. Единственный выход - стараться создавать планы на короткий срок.

Россиян не хватает

Zsar надеется на скорое открытие финляндско-российской границы, поскольку россияне являются важным источником прибыли для приграничной аутлет-деревни. Большинство клиентов Zsar - местные, однако россияне тратят в среднем больше на покупки: 130-140 евро на человека.