У вас так же? В сотнях кухонь пылится ни разу не использованная бытовая техника

При планировании кухонной мебели и покупке техники все должно быть продумано до мелочей, иначе в кухне, причем не где-то там в глубинах шкафа, а на рабочей поверхности можно найти оборудование, которое не использовалось годами. В британских домохозяйствах есть различные кухонные гаджеты и устройства стоимостью до 902 евро, которые вообще никогда не включались.