Вт, 28.07.2020
С большим усердием готовится почва для таких изменений, при которых хозяином вашего тела может стать кто-то другой. Маари Пыйм
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  • У вас так же? В сотнях кухонь пылится ни разу не использованная бытовая техника
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У вас так же? В сотнях кухонь пылится ни разу не использованная бытовая техника

Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Shutterstock

Исследование, проведенное в Англии, показало, что у многих хозяек бытовая техника на кухнях совершенно не используется, а просто стоит - вроде как для красоты, пишет Kodustiil. 

При планировании кухонной мебели и покупке техники все должно быть продумано до мелочей, иначе в кухне, причем не где-то там в глубинах шкафа, а на рабочей поверхности можно найти оборудование, которое не использовалось годами. В британских домохозяйствах есть различные кухонные гаджеты и устройства стоимостью до 902 евро, которые вообще никогда не включались. 

17% опрошенных сказали, что у них есть кухонная техника, которой они никогда не пользовались. Основная причина - легкомысленные покупки и быстрые решения, считает idealhome.co.uk.

Каждый седьмой человек заявил, что стал жертвой телевизионной рекламы и приобрел бытовую технику, показанную в известных телевизионных программах.

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