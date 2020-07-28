У вас так же? В сотнях кухонь пылится ни разу не использованная бытовая техника

Исследование, проведенное в Англии, показало, что у многих хозяек бытовая техника на кухнях совершенно не используется, а просто стоит - вроде как для красоты, пишет Kodustiil.
При планировании кухонной мебели и покупке техники все должно быть продумано до мелочей, иначе в кухне, причем не где-то там в глубинах шкафа, а на рабочей поверхности можно найти оборудование, которое не использовалось годами. В британских домохозяйствах есть различные кухонные гаджеты и устройства стоимостью до 902 евро, которые вообще никогда не включались.
17% опрошенных сказали, что у них есть кухонная техника, которой они никогда не пользовались. Основная причина - легкомысленные покупки и быстрые решения, считает idealhome.co.uk.
Каждый седьмой человек заявил, что стал жертвой телевизионной рекламы и приобрел бытовую технику, показанную в известных телевизионных программах.
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