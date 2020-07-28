Сийм Кийслер: пора вспомнить ценности 90-х и думать о будущем
- Эстонии должна стать более открытой
- Мы против излишней европрилежности
- Хватит тотального контроля со стороны государства!
- Финны поступают умно и разумно
В партии «Отечество» появилось движение правых, по сути – партийных диссидентов. Борьба за ценности и рейтинги обострилась. Кто правее?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире один из инициаторов создания движения новых правых, депутат Рийгикогу от партии «Отечество» Сийм Кийслер.
Выдержки из беседы:
— В чем новизна вашей платформы?
— Для нас самое важное — сохранить ценности начала 90-х. С тех пор в партии произошло много изменений и даже случались расколы, тем не менее, мы должны сохранить свой стержень и лицо. Мы должны больше думать о тех временах, когда мы были успешны.
Во времена Марта Лаара мы были более открыты, в том числе в экономике. И, как следствие, быстро росли — быстрее, чем другие страны.
Пора напомнить самим себе, на чем был основан наш успех.
Пора вспомнить ценности 90-х — начала 2000-х и думать о будущем, поддерживая инновации, новые модели бизнеса и новые отрасли экономики. Эстонии пора быть открытой во всех отраслях.
— Зачем правым понадобилось дистанцироваться от партии, превратившись, по сути, в диссидентов?
— Мы ни в коем случае не хотели отдаляться. Напротив, мы подчеркиваем, что являемся частью «Отечества».
— Новые правые – проевропейские или проэстонские?
— Не вижу здесь большой разницы. Мы всегда подчеркивали: то, что хорошо для Европы, хорошо и для Эстонии. Эстония должна быть повернута лицом к Европе и Западу.
В своем манифесте мы отметили, что выступаем против излишней «евростарательности» и «европрилежности». В Эстонии нередко бывает так, что перестарались. При этом от нас этого никто даже не требует. Просто личная инициатива.
Нужно понимать, что Эстония — маленькая, не очень богатая страна. Когда я был министром окружающей среды, а Эстония председательствовала в ЕС, я видел, как умно и разумно поступают финны.
Финны всегда позитивно настроены, но уверенно отстаивают свои интересы. Это намного более эффективно, чем кричать на каждом углу, что мы против чего-то и не хотим того-то.
Ведь маленькой стране все равно придется пойти на компромисс. Когда ты начинаешь переговоры с сильного противостояния, всегда очень сложно получить желаемый результат. Финны поступают умно и хитро.
— Финны проводят мудрую политику и в отношении России…
— У финнов другая история. Отношения между Эстонией и Россией наладятся тогда, когда уйдет то поколение, которое еще помнит, что когда-то Эстония была частью СССР. Исчезнет ностальгия и к нам начнут относиться нормально, как сейчас относятся к Финляндии. Молодые россияне уже совсем иначе относятся к Эстонии. Это заметно.
— Чем ваше движение отличается от реформистов?
— Мы фокусируемся на правой идеологии и правой политике. Действительно, Партия реформ долгое время была на очень правых позициях.
В последние 10 лет в погоне за популярностью реформисты пожертвовали своими правыми ценностями. Они по сути стали партией центристского толка.
Между тем, Эстония нуждается в правой идеологии. Речь идет о защите свободы личности, предпринимательства, сокращении роли государства в экономике.
Сейчас государство все больше и больше хочет всё контролировать и всех проверять. Дело дошло до того, что министр внутренних дел вынашивает идею тотальной слежки за всеми электронными каналами. Мы против таких тенденций!
— Не начало ли это раскола в партии Isamaa? Чем это грозит коалиции?
— У нас очень много разногласий с коалицией, но коалиция — это всегда компромисс. Не думаю, что дело дойдет до раскола внутри партии. С нашей стороны есть только желание изменить приоритеты. Мы намерены не раскалывать партию, а влиять на руководство партии.
Самая большая угроза коалиции — не новые правые, а семейство Хельме, которое руководит партией EKRE. Их поведение, высказывания, поступки — постоянный источник напряжения в коалиции.
— Можно ли дело дойти до выхода Isamaa из коалиции?
— Партия Isamaa всегда выступала за сохранение коалиции. Мы не меняем коалиции как перчатки.
Причиной выхода из коалиции может стать только стечение независимых от нас обстоятельств.
— Низкие рейтинги Isamaa – это повод задуматься о необходимости участия в коалиции?
— Наш рейтинг не столько зависит от коалиции, сколько от нас самих. Не думаю, что среди избирателей EKRE есть много наших потенциальных сторонников.
Подробности в повторе!
- Смогут ли новые правые перехватить власть в партии?
- Чем это грозит коалиции?
- В чем новизна платформы правых?
- Не начало ли это раскола в партии Isamaa?
- Может ли появление правых спасти рейтинги Isamaa?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja
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