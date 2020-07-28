Сийм Кийслер: пора вспомнить ценности 90-х и думать о будущем

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире один из инициаторов создания движения новых правых, депутат Рийгикогу от партии «Отечество» Сийм Кийслер.

Выдержки из беседы:

— В чем новизна вашей платформы?

— Для нас самое важное — сохранить ценности начала 90-х. С тех пор в партии произошло много изменений и даже случались расколы, тем не менее, мы должны сохранить свой стержень и лицо. Мы должны больше думать о тех временах, когда мы были успешны.

Во времена Марта Лаара мы были более открыты, в том числе в экономике. И, как следствие, быстро росли — быстрее, чем другие страны.

Пора напомнить самим себе, на чем был основан наш успех.

Пора вспомнить ценности 90-х — начала 2000-х и думать о будущем, поддерживая инновации, новые модели бизнеса и новые отрасли экономики. Эстонии пора быть открытой во всех отраслях.

— Зачем правым понадобилось дистанцироваться от партии, превратившись, по сути, в диссидентов?

— Мы ни в коем случае не хотели отдаляться. Напротив, мы подчеркиваем, что являемся частью «Отечества».

— Новые правые – проевропейские или проэстонские?

— Не вижу здесь большой разницы. Мы всегда подчеркивали: то, что хорошо для Европы, хорошо и для Эстонии. Эстония должна быть повернута лицом к Европе и Западу.

В своем манифесте мы отметили, что выступаем против излишней «евростарательности» и «европрилежности». В Эстонии нередко бывает так, что перестарались. При этом от нас этого никто даже не требует. Просто личная инициатива.

Нужно понимать, что Эстония — маленькая, не очень богатая страна. Когда я был министром окружающей среды, а Эстония председательствовала в ЕС, я видел, как умно и разумно поступают финны.

Финны всегда позитивно настроены, но уверенно отстаивают свои интересы. Это намного более эффективно, чем кричать на каждом углу, что мы против чего-то и не хотим того-то.

Ведь маленькой стране все равно придется пойти на компромисс. Когда ты начинаешь переговоры с сильного противостояния, всегда очень сложно получить желаемый результат. Финны поступают умно и хитро.

— Финны проводят мудрую политику и в отношении России…

— У финнов другая история. Отношения между Эстонией и Россией наладятся тогда, когда уйдет то поколение, которое еще помнит, что когда-то Эстония была частью СССР. Исчезнет ностальгия и к нам начнут относиться нормально, как сейчас относятся к Финляндии. Молодые россияне уже совсем иначе относятся к Эстонии. Это заметно.

— Чем ваше движение отличается от реформистов?

— Мы фокусируемся на правой идеологии и правой политике. Действительно, Партия реформ долгое время была на очень правых позициях.

В последние 10 лет в погоне за популярностью реформисты пожертвовали своими правыми ценностями. Они по сути стали партией центристского толка.