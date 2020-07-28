Вт, 28.07.2020
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Студия Postimees: новые правые в Isamaa – начало конца?
13:00

В партии Isamaa появилось движение правых, по сути – партийных диссидентов. Борьба за ценности и рейтинги обострилась. Кто правее?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире координатор новых правых, депутат Рийгикогу от партии Isamaa Сийм Кийслер. Смотрите интервью в 13:00!

  • Смогут ли новые правые перехватить власть в партии?
  • Чем это грозит коалиции?
  • В чем новизна платформы правых?
  • Не начало ли это раскола в партии Isamaa?
  • Может ли появление правых спасти рейтинги Isamaa?

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