Студия Postimees: новые правые в Isamaa – начало конца?
В партии Isamaa появилось движение правых, по сути – партийных диссидентов. Борьба за ценности и рейтинги обострилась. Кто правее?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире координатор новых правых, депутат Рийгикогу от партии Isamaa Сийм Кийслер. Смотрите интервью в 13:00!
- Смогут ли новые правые перехватить власть в партии?
- Чем это грозит коалиции?
- В чем новизна платформы правых?
- Не начало ли это раскола в партии Isamaa?
- Может ли появление правых спасти рейтинги Isamaa?