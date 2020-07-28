Вт, 28.07.2020
С большим усердием готовится почва для таких изменений, при которых хозяином вашего тела может стать кто-то другой. Маари Пыйм
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • В Виймси продается дача в традиционной форме буквы "A" и с большими перспективами

ФОТО ⟩ В Виймси продается дача в традиционной форме буквы "A" и с большими перспективами

Suvilakrunt Viimsis.

ФОТО: City24

В Рандвере, Виймси, продается уютное местечко для уставших от городского шума, передает портал Kodustiil. 

Прекрасно расположенная дача общей площадью 60 квадратных метров, покрыта уникальной соломенной крышей. Новому собственнику дача с участком земли достанется за 94 000 евро.

Дача в Виймси.

ФОТО: City24

В доме, который нужно немного подновить, есть кухня, сауна, туалет и душевая, гостиная и две спальни. Кухня отапливается дровяной плитой с теплой стенкой, что дарит даче душевную историческую атмосферу. 

Дача в Виймси.

ФОТО: City24

Земельный участок площадью 1456 м2 находится в трехстах метрах от моря. Ознакомиться с объявлением о продаже можно на странице портала недвижимости City24

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ