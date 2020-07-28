ФОТО ⟩ В Виймси продается дача в традиционной форме буквы "A" и с большими перспективами

В Рандвере, Виймси, продается уютное местечко для уставших от городского шума, передает портал Kodustiil.
Прекрасно расположенная дача общей площадью 60 квадратных метров, покрыта уникальной соломенной крышей. Новому собственнику дача с участком земли достанется за 94 000 евро.
В доме, который нужно немного подновить, есть кухня, сауна, туалет и душевая, гостиная и две спальни. Кухня отапливается дровяной плитой с теплой стенкой, что дарит даче душевную историческую атмосферу.
Земельный участок площадью 1456 м2 находится в трехстах метрах от моря. Ознакомиться с объявлением о продаже можно на странице портала недвижимости City24.
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