Вт, 28.07.2020
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Эстония ограничит использование китайских технологий при строительстве сетей 5G

Huawei logo koos 5G märgiga.

ФОТО: ALY SONG/REUTERS

Министерство экономики и коммуникаций готовит постановление, которое позволит ограничить использование технологий тех или иных компаний в телекоммуникационных сетях, что по сути может означать, что для строительства сетей 5G в Эстонии не может быть использована, например, технология Huawei, пишет Rus.ERR.

Вступление в силу ограничений является предварительным условием для продолжения конкурса на распределение частот сетей мобильной связи нового поколения стандарта 5G.

Ответственный за государственную политику в области кибербезопасности Рауль Рикк сказал, что китайские технологии относятся к категории повышенного риска. 

По его словам, поскольку государство не всегда в состоянии контролировать технологию, то оно должно принять фундаментальное решение относительно того, доверяет ли оно тому или иному производителю.

Рикк не исключил, что правительство одобрит данное постановление в сентябре.

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