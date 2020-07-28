Эстония ограничит использование китайских технологий при строительстве сетей 5G

Министерство экономики и коммуникаций готовит постановление, которое позволит ограничить использование технологий тех или иных компаний в телекоммуникационных сетях, что по сути может означать, что для строительства сетей 5G в Эстонии не может быть использована, например, технология Huawei, пишет Rus.ERR.
Вступление в силу ограничений является предварительным условием для продолжения конкурса на распределение частот сетей мобильной связи нового поколения стандарта 5G.
Ответственный за государственную политику в области кибербезопасности Рауль Рикк сказал, что китайские технологии относятся к категории повышенного риска.
По его словам, поскольку государство не всегда в состоянии контролировать технологию, то оно должно принять фундаментальное решение относительно того, доверяет ли оно тому или иному производителю.
Рикк не исключил, что правительство одобрит данное постановление в сентябре.