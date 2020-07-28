Эстония при строительстве сетей 5G ограничит использование китайских технологий

Министерство экономики и коммуникаций готовит постановление, которое позволит ограничить использование технологий тех или иных компаний в телекоммуникационных сетях, что по сути может означать, что для строительства сетей 5G в Эстонии не может быть использована, например, технология Huawei, пишет Rus.ERR.