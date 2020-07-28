Глава финансовой комиссии: потребление восстановилось

"Если обычно рост экспорта в Эстонии составляет более двух процентов, то в настоящее время есть некоторые опасения, поскольку все страны прогнозируют снижение импорта. То, как Эстония выйдет из этого, зависит от множества факторов, но в нашем дополнительном бюджете мы приняли множество мер, чтобы сделать предприятия конкурентоспособными на рынке», - сказал Кокк, добавив, что, будь то снижение акцизных сборов или субсидирование рабочей силы, эти меры оказывают свое влияние на тот факт, что эстонские предприниматели более конкурентоспособны в Европе.

