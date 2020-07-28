За сутки на дорогах Эстонии пострадали пять человек, еще один погиб

Первая авария произошла в 4.16 у дома на улице Сыле, 27а в Таллинне, где 18-летний мужчина потерял контроль над управлением велосипедом и упал. Велосипедист был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Вторая авария произошла в 10.56 в Валгамаа, на втором километре шоссе Отепя - Нюпли - Сихва в волости Отепя, где группа велосипедистов, которые тренировались, приблизилась к шедшим по обочине дороги пешеходам, и последним пришлось разбегаться по обеим сторонам дороги. 23-летняя женщина, ехавшая на велосипеде, не смогла избежать столкновения с 12-летним мальчиком, и упала. Скорая помощь оказала велосипедистке помощь на месте, пешеход не пострадал.

Третий случай произошел в 11.43 на перекрестке улиц Тяхе и Сепа в Тарту, где 28-летний мужчина на Jeep Grand Cherokee врезался в ехавший по главной дороге автомобиль BMW 116D, которым управляла 36-летняя женщина. Водителя BMW доставили в Клинику Тартуского университета для проверки здоровья.

Четвертая авария произошла в 13.34 в Ояэнемаа в поселке Ууэмыйза, на Таллиннском шоссе недалеко от центра Rannarootsi. 47-летний мужчина на BMW 740I L сбил 64-летнюю женщину, которая переходила дорогу возле пешеходного перехода. Пострадавшая погибла.

Пятая авария произошла в 16.16 на улице Пуувилла в Нарве, где 20-летний велосипедист врезался в стоящий автомобиль Honda CR-V. Велосипедист был доставлен в Нарвскую больницу для осмотра.