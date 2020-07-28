ВОЗ признала закрытие границ неэффективной стратегией борьбы с COVID-19

Кризисный руководитель ВОЗ Майкл Райан отметил, что закрытие границ может применяться в качестве одной из мер по предотвращению распространения инфекции, однако само по себе оно бесполезно. Кроме того, подобные ограничения «негативно сказываются на восстановлении экономики».

Закрытие границ и ограничения на поездки продолжают играть важную роль в стратегиях многих стран, и рост числа инфекций во многих европейских и других странах, которые ослабили меры, активизировал дебаты о возможных новых закрытиях границ.

В понедельник ВОЗ предупредила, что такие меры не могут поддерживаться бесконечно и будут полезны только в том случае, если сопровождаются многими другими мерами по обнаружению и разрыву цепей инфекции.

«Сохранение международных границ закрытыми не может быть устойчивой стратегией с точки зрения мировой экономики», - заявил журналистам Майкл Райан.



Странам практически невозможно долго держать на замке свои границы. Райан добавил, что экономика должна открыться, люди должны работать, а торговля должна продолжаться.

Технический директор группы ВОЗ по Covid-19 Мария Ван Керхов сказала, что вместо того, чтобы ждать решительных действий, люди должны со временем корректировать свое поведение.