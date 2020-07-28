Вт, 28.07.2020
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ВОЗ признала закрытие границ неэффективной стратегией борьбы с COVID-19

WHO Health Emergencies Programme head Michael Ryan attends a press conference organized by Geneva Association of United Nations Correspondents (ACANU) amid the COVID-19 outbreak, caused by the novel coronavirus, on July 3, 2020 at the WHO headquarters in Geneva. (Photo by Fabrice COFFRINI/POOL/AFP) FOTO: Fabrice Coffrini/afp

ФОТО: FABRICE COFFRINI/AFP

Держать границы закрытыми, чтобы предотвратить распространение коронавируса, неэффективно, признала накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ),  призвав страны реализовать комплексную стратегию, основанную на местных знаниях о местах распространения вируса. Об этом пишет Postimees.

Кризисный руководитель ВОЗ Майкл Райан отметил, что закрытие границ может применяться в качестве одной из мер по предотвращению распространения инфекции, однако само по себе оно бесполезно. Кроме того, подобные ограничения «негативно сказываются на восстановлении экономики».

Закрытие границ и ограничения на поездки продолжают играть важную роль в стратегиях многих стран, и рост числа инфекций во многих европейских и других странах, которые ослабили меры, активизировал дебаты о возможных новых закрытиях границ.

В понедельник ВОЗ предупредила, что такие меры не могут поддерживаться бесконечно и будут полезны только в том случае, если сопровождаются многими другими мерами по обнаружению и разрыву цепей инфекции.

«Сохранение международных границ закрытыми не может быть устойчивой стратегией с точки зрения мировой экономики», - заявил журналистам Майкл Райан.

Странам практически невозможно долго держать на замке свои границы. Райан добавил, что экономика должна открыться, люди должны работать, а торговля должна продолжаться.

Технический директор группы ВОЗ по Covid-19 Мария Ван Керхов сказала, что вместо того, чтобы ждать решительных действий, люди должны со временем корректировать свое поведение.

«Нам нужно понять, как выглядит наша новая нормальная жизнь, - сказала Ван Керхове. - Наша новая нормальная жизнь означает сохранение физического расстояния и ношение маски в случае необходимости. Наша новая нормальность означает, что мы точно знаем, где находится вирус, где мы работаем, где мы живем, где мы хотим путешествовать».

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