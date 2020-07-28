18 коллег инфицированного коронавирусом поляка находятся под наблюдением

Cоветник Департамента здоровья по СМИ Ейке Кингсепп подтвердила, что зараженный является гражданином Польши, который временно находится в Вильяндиском уезде из-за выполнения рабочих обязанностей. «С работой связаны и тесные контакты зараженного человека, они отправятся на тестирование на этой неделе». Тесным контактом считается ситуация, когда зараженный человек находится у кому-то на расстоянии ближе двух метров в течение 15 минут.

По данным Департамента здоровья, вышеупомянутый инфицированный человек не посещал концерты «Pärimusa 2.0», которые состоялись 24 и 25 июля в Вильяндиских замковых холмах. Он также не находился, будучи больным, ни в одном развлекательном заведении Вильяндимаа. Поэтому риск вспышки и распространения вируса в округе должен быть относительно низким.

Общественности не сообщается, где работают и в настоящее время проживают зараженный польский гражданин и его 18 близких контактов.

По состоянию на 27 июля в Вильяндиском крае было официально зарегистрировано 25 случаев коронавирусной инфекции. Вышеупомянутый инфицированный человек не отображается на карте коронавируса на веб-сайте Департамента здоровья, поскольку он не зарегистрирован в Вильяндимаа.