Береговая охрана спасла мужчину, который едва не утонул в реке

27 июля, после пяти часов вечера, береговая охрана G4S, патрулируя на лодке возле городского бассейна на реке Эмайыги, заметила, что трое молодых людей заходят в воду. С виду все было под контролем, потому что они делали плавательные движения. Однако, наблюдая за молодыми людьми дальше, спасатели поняли, что плавание проходит не очень хорошо. Спустя всего несколько секунд один из молодых людей исчез под водой с головой. Друг, находившийся рядом, начал махать руками, призывая на помощь.

Спасатель прыгнула с лодки в воду и помог тонувшему выбраться на берег. По словам представителей береговой охраны, все произошло очень быстро и молодой человек отделался только испугом. Спасатель помог человеку выкашлять воду, вмешательство скорой помощи не понадобилось. Компания оказалась не местной, по этой причине купальщики не могли учесть внезапное углубление и течение реки. В то же время купающиеся старались оставаться в пределах района, ограниченного буйками. После инцидента мужчины еще некоторое время находились на пляже, они поблагодарили береговых охранников.

Береговая охрана напоминает, что, плавая в воде, нужно критически оценивать свои навыки плавания. Также необходимо понимать особенности разных водоемов. Река, как и озера, может резко уходить вглубь, и также следует принимать во внимание течение.