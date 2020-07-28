Из-за COVID-19 жители Эстонии ограничили потребление сильнее всех в Европе

За уверенно лидирующей в этом рейтинге Эстонией следуют Франция (расходы сократили 47% респондентов) и Ирландия (46%). Показатель выше среднего по Европе (36%) также был у Латвии (42%) и Литвы (38%). Меньше всего пандемия повлияла на потребительские привычки в Венгрии (21%), а также в Австрии, Дании и Германии (23%), сообщила бренд-менеджер и руководитель по коммуникациям Intrum в странах Балтии Линда Хакима в пресс-релизе.

«С учетом того, что подавляющее большинство респондентов в Эстонии (79%) недовольны собственными способностями ежемесячно откладывать деньги, а 32% вообще не откладывают деньги каждый месяц, можно понять, почему в связи с COVID-19 пришлось урезать расходы. Теперь настал хороший момент пересмотреть свои потребительские привычки и, если доходы позволяют, расплатиться с долгами, чтобы восстановить контроль над своими финансовыми делами», - сказала Илва Валейка, исполнительный директор Intrum в странах Балтии.

После COVID-19, две трети жителей стран Балтии стали покупать только предметы первой необходимости. В Эстонии такой подход более распространен среди женщин, а не среди мужчин – 73% и 53% из них, соответственно, планируют покупать предметы первой необходимости. То же самое относится и к Латвии, где доля ограничивающих покупки женщин составляет 69%, а мужчин - 55%. В Литве же различий в этом плане нет.

В Эстонии люди, относящиеся к возрастной группе 22–37 лет, наиболее избирательны при совершении покупок – 67% респондентов тщательно думают о своих покупках. Однако в самой молодой возрастной группе Эстонии и Литвы (18–21) только половина респондентов ответила, что покупают предметы первой необходимости. Иная картина складывается в Латвии, где 75% младшей возрастной группы ответили, что покупают только то, что им нужно.

«Согласно опросу, молодые люди в Эстонии и Литве меньше беспокоятся о своих потребительских привычках. Поскольку многие из них зависят от дохода родителей, они могут не сразу осознать последствия более низкого родительского дохода или даже временной безработицы. Это окажет еще большее давление на семейные финансы, и сейчас важно обсудить ситуацию между собой, тем более что не исключена вторая волна COVID-19», - добавила Илва Валейка.