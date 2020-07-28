Как в боевике: полицейские в бронежилетах выбили дверь дома, но подозреваемого не нашли

По словам очевидцев, сцена напоминала картину бунтов в Америке. Вокруг многоквартирного дома можно было увидеть полицейских в касках и бронежилетах. По словам местных жителей, все прошло очень быстро, и примерно через полчаса полицейский автобус и машины покинули место происшествия. В то же время местных жителей, которые подошли к окнам, попросили оставаться в помещениях.

Когда журналисты Sakala пришли к дверям той же квартиры почти через неделю после полицейской операции, девушка, с которой они столкнулись, не пожелала прокомментировать произошедшее.

Глава криминального бюро Лыунаской префектуры Райн Восман подтвердил, что целью операции в Мустла было задержание разыскиваемого Роберта Похлака. Ни он, ни кто-либо другой до сих пор задержан не был.

«Полиция продолжит все возможные действия и будет и дальше проверять все поступающие сигналы, чтобы поймать этого человека», - заявил Восман, добавив, что полиция получила намеки на возможное местонахождение Похлака из разных мест, включая Вильяндиский уезд.

Товарищество многоквартирного дома в Мустла связалась с полицией, чтобы им компенсировали сломанную входную дверь. По словам председателя товарищества Кармен Раугмяэ, полиция дала свое согласие. Новая дверь будет отличаться от предыдущей, потому что такие, как была раньше, больше не производятся. Товарищество насчитало в общей сложности 1300 евро на саму дверь и ее замену. Счет отправлен непосредственно в полицию.

По словам , руководителя Вильяндского полицейского участка Маргуса Сасся, Роберт Похлак, находящийся в розыске, является не совсем рядовым преступником.

Он провел в тюрьме много лет за несколько преступлений. Наиболее заметным из них была организация взрыва перед кассой Estonian Air на площади Вабадузе в Таллине 26 августа 1993 года. Это была часть мафиозной войны, в которой так называемая группировка птицефабрики, в которую также входил Похлак, сводила счеты с конкурирующей пермской группировкой.