Русские памятники в Эстонии: кому они воздвигнуты и почему многие уже исчезли?

Этим летом вокруг будущего памятника первому президенту Эстонии Константину Пятсу вновь возникла живейшая дискуссия. Обсуждался не только то, какие деятели заслуживают памятника, но и возможный вид монумента, и то, какой из предложенных жюри макетов наилучшим образом передаст значение Пятса для государства, немало иронии прозвучало и в адрес проекта, изображающего главу государства в виде, собственно, его головы. В Эстонии немало памятников, посвященных и русским деятелям. Как они выглядят, кому воздвигнуты и почему некоторые из них сохранились лишь в исторической памяти?

Имперские памятники

Памятники, установленные главам государства, играют в его символике особую роль и устанавливаются в значимых точках городского пространства. Неудивительно, что некоторые из них уходят в небытие вместе с тем государством, которое оно воплощали. Так произошло, например, с памятником Петру Великому в Таллинне, который некогда стоял на той площади, которая ныне называется площадью Вабадузе.

ФОТО: Eesti Ajaloomuuseum SA

О его возникновении и сносе подробно рассказывается в статье историка Зураба Янеса «Судьба монумента Петру Великому в Таллинне». Установленный в 1910 году памятник Петру I был посвящен событию, а не исторической личности. Как рассказывает историк, после победы над Советской Россией в 1920 году на этой площади ежегодно отмечали День независимости.

В то же время имперский памятник напоминал о победе России в другой войне, был воплощением чуждой власти, поэтому в 1922 году власти Таллинна приняли решение о демонтаже памятника и выделили для этих целей 35 тысяч марок. Весной 1922 году мемориальную скульптуру Петра сняли с пьедестала и вывезли на большой ломовой подводе в Кадриорг. Статую оставили у бани рядом с Домиком Петра I. Там она пролежала несколько лет. В 1925 году бронзового Петра распилили на части. Нижняя часть скульптуры была переплавлена. Оставшийся двухметровый безрукий бюст Петра Великого в 1935 году был установлен на небольшом каменном постаменте у Домика–музея царя.

Зато, например, в Выру памятник российской императрице Екатерине II не просто стоит до сих пор, а был установлен совсем недавно, через много лет после восстановления Эстонской Республики, в 2014 году на обновленной Екатерининской аллее. Дело в том, что город Выру был основан по изданному в 1784 году новому Закону об управлении губерниями в качестве центра нового округа. Екатерина II лично дала ряд распоряжений в связи с основанием нового города и собственноручно утвердила его герб.

ФОТО: Võrumaa turismiinfokeskus

Есть в Эстонии и памятники российским полководцам. Монумент Барклаю де Толли в Тарту установлен в центре города на склоне Тоомемяги в маленьком сквере, разбитом на площади, носящей имя героя Отечественной войны 1812 года. Это один из старейших памятников города: его торжественное открытие произошло в 1849 году. В верхней части пьедестала золочеными буквами выведено: «Генералу-фельдмаршалу князю Барклаю-де-Толли». Полководец Российской империи (как и многие другие видные российские деятели) происходил из прибалтийской дворянской семьи, а средства на установку памятника были собраны офицерами его полка.

Российские политические деятели новейшей эпохи в Эстонии тоже оказались увековечены: в Таллинне существует барельеф, установленный президенту России Борису Ельцину, фактически объявившему парад суверенитетов.

Голова профессора Доуэля Совсем недавно, в феврале 2020 года, памятник Константину Пятсу был установлен в Тойла. О разнице восприятия планирующегося и недавно появившегося мемориалов рассказала историк культуры Мария Сморжевских-Смирнова: Можно с уверенностью сказать, что памятник в Тойла-Ору вызывает живой интерес. Его фотографируют с разных ракурсов, с удовольствием позируют рядом с ним. Судя по всему, в представленном здесь образе Константин Пятс вызывает эмпатию: в шляпе, с тростью, как бы встречающий каждого гостя, приехавшего в его владения. На мой взгляд, этот памятник не претендует на множественность смыслов и символических значений, - на фоне прекрасного ландшафта они были бы совершенно излишни, и в этом смысле памятник можно назвать удачным. Площадка, где установлен памятник, находится на высоте птичьего полета, и поэтому взгляд переключается - на море, небо, величественные холмы и вековые деревья парка. Не удивительно, что таллиннские гости, приезжающие в Тойла, начинают сравнивать этот образ и настроение, которое он создает, с тем проектом, что недавно был утвержден в столице в качестве памятника главе государства. «Голова профессора Доуэля» — комментарий в адрес «таллиннского» Пятса, который мне довелось слышать от нескольких не знакомых друг с другом людей. Люди не понимают замысла автора и выражают сожаление.

Советских мемориалов почти не осталось

Памятники Ленину и Сталину в советское время были установлены практически во всех крупных городах страны и разделили участь советского строя. «По всему СССР в 1961 году бюсты и скульптуры Сталина были убраны, сегодня в Эстонии не осталось ни одного экземпляра, за исключением того, что перенесен на территорию парка скульптур за филиалом Исторического музея на Маарьямяги», — рассказывает краевед Йосеф Кац.

Бронзовая фигура Ленина, стоявшая в Тарту на горке Рийа, а потом проведшая несколько лет на складе опасных и крупногабаритных отходов, сейчас тоже находится в Таллиннском историческом музее.

Памятник Ленину в Нарве с 1957 года находился на Петровской площади (что само по себе символично), а в 1993 году был перемещен на территорию замка, где он до сих пор остается местной достопримечательностью и в том числе предметом любопытства эстонцев, открывающих для себя приграничный город.

Памятник Ленину в Нарве (слева) и архивное фото (справа) ФОТО: TOOMAS HUIK/PM / Eesti Põllumajandusmuuseum

«Мемориал многократно перемещали по территории замка Германа. Раньше его рука была обращена к Александровской церкви, а сейчас указывает на Россию», — рассказывает историк культуры Мария Сморжевских-Смирнова.

В постсоветское время многие мемориальные скульптуры и доски, воздвигнутые в ЭССР, исчезли из общественного пространства по идеологическим соображениям. Всем памятна история переноса в 2007 году из центра Таллинна, с холма Тынисмяги на кладбище Сил обороны Эстонии так называемого «бронзового солдата». «Монумент Павшим во Второй мировой войне» был открыт 22 сентября 1947 года и простоял на этом месте 60 лет. Перенос памятника на менее видное место послужил причиной одного из самых значительных межнациональных идеологических конфликтов в стране после восстановления ее независимости.

Аналогичный мемориал с аналогичным названием «Мемориал Павшим во Второй мировой войне» есть и в Тарту, на территории парка Раади, где существует массовое воинское захоронение.

Интересно, что помимо военных монументов, увековечивающих память павших, есть в Эстонии памятник, посвященный дезертирам: на острове Хийумаа находится памятник двум расстрелянным при попытке к бегству солдатам Акмолинского полка Российской армии, установленный местными жителями, по-видимому, вскоре после событий — в 1917 или 1918 году.

Мемориал павшим во Второй мировой войне в Тарту (слева) и Могила двух неизвестных солдатов на Хийумаа (справа). ФОТО: Ksenija Fjodorova/register.muinas.ee

Кому следует ставить памятники?

По словам краеведа Йосефа Каца, памятники надежнее ставить деятелям культуры. «История и опыт показывают, что ставить памятники лучше им, а не политикам – это безопаснее для будущего самих монументальных скульптур», – отметил Кац.

Можно заметить, что таких памятников — посвященных русским деятелям культуры — в Эстонии крайне мало. Можно вспомнить, например, бюст великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского, установленный в прилегающем к Центру Русской Культуры парке Канути в Таллинне. В юности Достоевский часто бывал в Ревеле, где проживал его старший брат Михаил. Считается, что образ Великого Инквизитора в «Братьях Карамазовых» был списан с пастора фон Хууна, с которым писателю довелось здесь пересекаться. В 2002 году бюст был преподнесен в дар столице Эстонии правительством Москвы, о чем свидетельствует надпись на высоком гранитном постаменте.

В Нарве русскую культуру в монументальном виде представляет единственный в Эстонии мемориал, посвященный «нашему всему», Александру Сергеевичу Пушкину. Установленный на улице Пушкина в 1999 году бюст был неоднократно обновлен, и в прошлом году рядом со скульптурой появилась скамья и цилиндр писателя. Открытие лавки состоялось 6 июня – в день рождения классика. На скамье установлены гранитные цилиндр и открытая книга с пером.

В Хаапсалу существует мемориальная скамья русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому, который отдыхал в этом городе в 1867 году и даже использовал мелодию эстонской народной песни в одной из своих симфоний.

Фото Мемориальной скамьи Чайковского в Хаапсалу, сделанное в середине прошлого века. ФОТО: Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid SA

Российское искусство представлено не только памятниками писателям и композиторам. Так, например, в родном городе Густава Фаберже, Пярну, установлена мемориальная скульптура ювелиру. Его сын, Петер Карл Фаберже, стал всемирно известным ювелиром, который прославился созданием пасхальных яиц из драгоценного металла, богато украшенных драгоценными камнями. Бронзовый памятник подарил городу Пярну ювелир эстонского происхождения Александр Тензо.

Памятник великому русскому хирургу Николаю Ивановичу Пирогову находится на Тоомемяги, в Тарту, где он был избран профессором в возрасте всего 26 лет. В Дерптском университете будущий лекарь познакомился, например, с писателем В.И. Далем. Торжественное открытие памятника состоялось в декабре 1952 года, и с тех пор парк, в котором он находится, является любимым местом студентов для проведения досуга. Скульптура находится рядом с главным зданием Тартуского Университета и Ратушной площадью.