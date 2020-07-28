Таллинн продолжит составление планировки футбольного холла "Левадии"

Поставить крест на начавшемсчя в 2014 году составлении детальной планировки участка по Тууленурга, 1 грозил мемориал жертвам коммунизма, построенный в окрестностях охваченного планировкой района. Точнее - выраженное устами министра юстиции Райво Аэга мнение эстонского государства о том, что для футбольного комплекса не годится соседство с мемориалом.

Министр юстиции хотел, чтобы власти Таллинна прекратили производство по планировке. Город не согласился на это, и вице-мэр Андрей Новиков объяснил, что производство может быть прекращено только землевладельцем, то есть фирмой Riigi Kinnisvara AS, которая заключила договор о праве на застройку с футбольным клубом FCI Levadia.

Таким образом, до прошлой недели решение об определении будущего спортзала было за Riigi Kinnisvara. Затем председатель правления компании Кати Кусмин сообщила горуправе, что они не хотят прекращения работы над планировкой.

«Мы считаем, что прекращение производства по детальной планировке участка на Тууленурга, 1 оправдано, если подготовленное решение не подходит для городской среды. Riigi Kinnisvara участвует в процессе составления детальной планировки как владелец земли, и мы не можем решать, соответствует ли предлагаемое решение надлежащей практике планирования или нет. С другой стороны, до тех пор, пока не будут приняты решения об утверждении планировки, местное самоуправление имеет право прекратить процедуру планирования из-за преобладающего общественного интереса», - написала Кусмин в письме, направленном в горуправу

«В этой ситуации город Таллинн должен оценить, насколько футбольного холла подходит к существующей среде. Если город видит, что футбольный холл идеально соседствует с мемориалом с точки зрения городского планирования, значит так и есть. Горуправа всегда выступает за лучшую жилищную и природную среду ", - добавила она.

Однако письмо заканчивается предложением рассмотреть и другие места для строительства футбольного комплекса.