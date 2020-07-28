Хельме планирует тотальную слежку?

ERR писал о том, как МВД хочет начать требовать от таких разговорных приложений, как Skype или WhatsApp, беседы пользователей. Если беседа зашифрована, правительство хочет, чтобы силовая структура получила ее в свое распоряжение в незашифрованном виде или, по меньшей мере, вместе с ключами, необходимыми для расшифровки.

Как и другие страны, которые хотят получить ключ к беседам пользователей, МВД обосновывает свое желание тем, что хочет успешнее бороться с преступностью. Если телефонные операторы при необходимости должны при необходимости выдавать силовым структурам телефонные разговоры, то происходящее в приложениях по действующим законам остается известно только участникам – и хакерам. Правда, если силовые структуры хотят, они по разрешению суда могут затребовать разговоры у Microsoft.

Эстония – не единственная страна, которая с помощью подобных аргументов требует доступ к приложениям. Того же хочет, например, США, где фирмы уже пять лет выступают против этой идеи. Поскольку если приложение рекламирует себя как безопасная зашифрованная среда, знание о том, что правительство участвует в разговорах, нанесло бы услуге смертельный удар.

Как это повлияет на нас, зависит от того, в каком виде МВД планирует получить доступ к данным. Планируется ли использовать классическое приложение, которое будет автоматически читать и/или записывать сообщения всех пользователей – это означало бы тотальную слежку. Или же у государства есть план востребовать, например, у фирм данные через суд в какой-то более упрощенной форме. Как все в итоге будет происходить, министерство не знает пока и само.

Горячая тема для всей Европы

Вице-канцлер МВД по внутренней безопасности, охране порядка и миграционной политике Вейко Коммусаар сказал, что во всем мире ищут решение проблемы, как обнаружить преступный обмен информацией, проходящий по зашифрованным каналам связи.

«Европейские законы об электронной связи расширяют понятие коммуникационной услуги, которое предусматривает, что права и правила, применяемые к коммуникационной услуге, должны распространяться и на альтернативные каналы общения», - пояснил Коммусаар. Он подчеркнул, что помимо прав на каналы связи распространяются и обязанности, и что со всеми коммуникационными предприятиями необходимо обращаться одинаково.

По его словам, в дальнейшем как коммуникационные предприятия будут квалифицироваться и услуги, базирующиеся на передаче данных, т.е. к ним будут применяться те же правила, что для нынешних коммуникационных предприятий. «Тематика зашифрованных интернет-приложений будет обсуждаться во всем Евросоюзе и далее и о конкретных планах говорить пока рано.

Находящийся сейчас на рассмотрении законопроект касается прежде всего принятия директивы Евросоюза, что является всего лишь шагом в направлении разрешении большой проблемы», - пояснил Коммусаар. На конкретные вопросы он не ответил, Postimees приводит их отдельно.

Классическая лазейка нарушила бы конституцию