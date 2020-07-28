Карантин в детском саду в Йыхви: у одного из родителей обнаружен коронавирус

На своем сайте муниципальное учреждение Йыхвиские детсады сообщило, что заболели и мать, и отец ребенка, посещающего детский сад. В Департаменте здоровья говорят на данный момент об одном подтвержденном случае инфекции.

Руководитель Идаского регионального отдела Департамента здоровья Марье Муузикус сообщила утром во вторник:

“Мы еще исследуем этот случай. Действительно, у одного из родителей был позитивный анализ. Болен ли ребенок, мы еще не знаем, тест ему сейчас только сделают. Но на всякий случай вся группа осталась дома”.

Сейчас сотрудники Департамента здоровья выясняют, с кем общался заболевший родитель.

Йыхвиские детсады - это единое учреждение, действующее в трех домах, которые раньше были отдельными детскими садами. По словам старейшины волости Макса Каура, на лето остался работать только дом Kalevipoja (на ул. Харидусе). Именно в нем Департамент здоровья рекомендовал закрыть одну группу. Сейчас в помещениях проводят дезинфекцию. В то же время контакты между родителями в детском саду были минимальны.

“До сих пор у нас всё очень строго - родители на территорию детского садика не попадают, детишек передают у ограды”, - добавил Макс Каур.

По его словам, даже во время более серьезного распространения коронавируса, в Йыхви работали все детсады, были ночные группы и группы выходных дней, в которых выполнялись все рекомендации Департамента здоровья. В данном случае департамент посчитал, что закрывать здание целиком не нужно.