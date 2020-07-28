Минюст по ошибке оставил в публичном доступе данные получавших юридическую помощь

В отчетах указывается имя получившего консультацию человека, дата консультации и конкретный юридический вопрос, который обсуждался с человеком. Соответствующая обязанность возложена на фирму постановлением об оказании бесплатной юридической помощи.

"Министерство юстиции сожалеет, что отчетность, которая используется для осуществления надзора за уместностью и качеством оказываемой за счет госбюджета услуги, попала в публичный доступ в нашем регистре документов вместе с личными данными", - сообщила советник Минюста по связям с общественностью Керту Лаадога.

Она добавила, что сразу после обращения ERR министерство ограничило доступ к этим документам и начало устанавливать обстоятельства, при которых было допущено возможное нарушение.