Фото ⟩ На мемориале Маарьямяэ появился плакат «SOS, нужен ремонт»

В понедельник около 17:00 оперативный дежурный Таллиннской муниципальной полиции (МуПо) получил сообщение о том, что на мемориале Маарьямяэ на Пирита-теэ вывешен большой плакат — на белом фоне было написано красными буквами SOS, vajab remonti («SOS, нужен ремонт).
Прибывший на место патруль МуПо снял плакат, теперь он хранится во дворе главного здания Мупо по адресу Палдиское шоссе, 48a.
Видимо, целью плаката было привлечь внимание к относительно плохому состоянию памятника, отмечает МуПо.
Мемориал Маарьямяэ расположен на Пирита-теэ в Кадриорге, его центральным объектом является 35-метровый обелиск Ледовым походам Jääretke. Обелиск выстроен в 1960 году, его авторы - архитектор Март Порт и скульптор Лембит Толли. В комплексе встроены трибуны.
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