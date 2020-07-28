Фото ⟩ На мемориале Маарьямяэ появился плакат «SOS, нужен ремонт»

В понедельник около 17:00 оперативный дежурный Таллиннской муниципальной полиции (МуПо) получил сообщение о том, что на мемориале Маарьямяэ на Пирита-теэ вывешен большой плакат — на белом фоне было написано красными буквами SOS, vajab remonti («SOS, нужен ремонт).