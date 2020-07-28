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  • Потеря питательных веществ, токсичный пластик, излучение… Микроволновка - это зло?

Потеря питательных веществ, токсичный пластик, излучение… Микроволновка - это зло?

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Рискуем ли мы, подвергая пищу (и себя) излучению микроволновки? А как насчет опасности разогрева до высокой температуры пластиковых упаковок с полуфабрикатами? Давайте разберемся со всеми подобными вопросами.

Несмотря на то, что микроволновая печь в течение десятилетий была и остается рабочей лошадкой наших кухонь, редкий предмет домашнего обихода рождал о себе столь противоположные мнения.

Микроволновку называли настоящим спасением для тех, кто не умеет и не собирается готовить, в то время как некоторые из шеф-поваров утверждали, что это изобретение убивает искусство готовить.

Но есть еще один вечный вопрос, по поводу которого не стихают ожесточенные споры, и он не про тонкости кулинарного искусства: не опасно ли присутствие микроволновки на кухне?

Как утверждают во Всемирной организации здравоохранения, если пользоваться прибором правильно, то поводов для беспокойства нет.

Может быть. Однако в отношении еще одного повода для беспокойства все не так ясно: может ли еда, приготовленная в микроволновке, быть вредна? Теряет ли пища свои питательные свойства, пройдя через нагревание в микроволновке? Ведет ли разогревание еды в пластиковой упаковке к нарушениям в работе гормональных систем человека?

Потерянные питательные вещества?

Некоторые исследования показали, что овощи теряют в микроволновке ряд питательных качеств.

Например, из брокколи может исчезнуть до 97% флавоноидов - фитохимических веществ с антимикробными и антиоксидантными свойствами. Это на треть больше, чем после варки в кипящей воде.

Впрочем, в одном исследовании 2019 года указывается, что предыдущие эксперименты с брокколи осуществлялись при разной температуре, разном времени готовки и не учитывали, находился ли продукт в воде.

Обнаружилось, что при коротком времени готовки (когда эти овощи оставались в микроволновке одну минуту) питательные вещества не исчезают. Готовка на пару или в микроволновке может даже увеличить объем флавоноидов.

"В условиях приготовления, используемых в этом исследовании, готовка в микроволновой печи оказалась лучшим способом сохранить флавоноиды, чем готовка на пару", - писали ученые.

При этом они обнаружили, что если готовить в микроволновке брокколи со слишком большим количеством воды (примерно с таким, которое мы применяем при варке в кастрюле), то объем флавоноидов падает.

Некоторые продукты, например, зеленый горошек, теряют питательные вещества при готовке на пару или в микроволновке, однако других, таких, как фасоль, это не касается

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Сян Ли Ву из исследовательского центра Белтсвил при министерстве сельского хозяйства США говорит, что нет единого объяснения тому факту, что приготовление в микроволновке повышает уровень флавоноидов.

Возможно, после микроволновки их просто легче обнаружить, легче выделить, и никакого увеличения количества тут нет.

Нет и однозначного ответа на вопрос, сохраняют ли овощи после микроволновки питательных веществ больше, чем после других способов приготовления, считает Сян Ли Ву. "Хотя в общем микроволновка предпочтительнее, оптимальное время приготовления будет разным для разных овощей", - говорит он.

Так что даже если микроволновка и предпочтительный метод, то далеко не для всей растительной пищи.

В другом исследовании отмечалось, что "умеренное нагревание может быть инструментом улучшения полезных для здоровья качеств некоторых овощей".

Перегретый пластик?

Мы часто подогреваем пищу, помещая ее в микроволновку в пластиковом контейнере или упаковке. По этому поводу некоторые ученые предупреждают о риске вдыхания фталатов (эфиров фталевой кислоты, в частности, используемых при производстве пластиковой посуды и упаковок - Ред.). При высокотемпературной обработке эти токсичные добавки могут расщепляться и проникать в пищу.

При разогревании пищи в пластиковой посуде токсичные фталаты могут расщепляться и попадать в еду

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"Некоторые типы пластика не предназначены для использования в микроволновках, потому что состоят из полимеров, которые расплавляются при нагревании, а когда температура превышает 100 градусов по Цельсию, они могут попадать в пищу", - рассказывает Джумин Тан, профессор из Университета штата Вашингтон.

В исследовании 2011 года ученые купили более 400 пластиковых пищевых контейнеров и обнаружили, что большинство из них выделяли химикаты, нарушающие работу гормонов в организме человека.

Фталаты - наиболее распространенные добавки, придающие изделиям из пластика большую гибкость. Они часто обнаруживаются в контейнерах для пищи, пластиковых упаковках и бутылках для воды. Как выяснилось, фталаты нарушают работу гормонов и нашей метаболической системы.

У детей фталаты могут вызывать повышение кровяного давления и инсулинорезистентность, что увеличивает риск метаболических заболеваний - например, диабета и гипертонии. С воздействием фталатов также связывают бесплодие, астму и синдром дефицита внимания.

Фталаты потенциально могут мешать работе гормонов щитовидной железы, отмечает профессор медицинского факультета Нью-Йоркского университета Леонардо Трасанде. Эти гормоны, помимо прочего, имеют крайне важное значение для развития мозга ребенка во время беременности.

Бисфенол - также распространенный компонент пластиковых изделий, и исследования указывают на то, что он тоже может нарушать работу гормонов у человека. Но таких исследований мало - по сравнению с теми, где изучается воздействие фталатов.

Фталаты - повсюду, от игрушек до лосьонов для тела, и по-прежнему не до конца ясно, насколько велик от них вред. Но большинство экспертов сходятся на том, что разогревание пищи в контейнере из пластика, содержащего фталаты, может увеличивать их воздействие на человеческий организм.

Фталаты, как выяснили ученые, нарушают работу гормонов и нашей метаболической системы

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"Разогревание в микроволновке активизирует загрязняющие вещества, - рассказывает профессор Рольф Халден, директор центра биодизайна в Университете штата Аризона. - Этот процесс используется в лабораториях для выделения загрязнителей из образцов - перед тем, как приступить к анализу химического состава".

При этом, как отмечает Трасанде, степень потенциального риска не обязательно зависит от того, насколько часто человек разогревает пищу в пластиковом контейнере. Связь здесь нелинейная.

"Из многочисленных исследований мы теперь знаем, что низкий уровень воздействия может быть как раз самым опасным. И нет такого уровня, который можно было бы назвать безопасным", - говорит он.

Важно помнить, что когда пластиковый контейнер нагревается, опасность исходит и от тех поверхностей, которые не соприкасаются с пищей. Например, на крышке может конденсироваться влага, в которой содержатся вредные вещества, затем попадающие в пищу в виде капель", - подчеркивает Халден.

Чтобы минимизировать риск при разогреве пищи в микроволновке, пользуйтесь не пластиковыми контейнерами, а керамической посудой

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Самый надежный способ минимизировать риски - пользоваться не пластиковыми контейнерами, а, например, керамической посудой. Если же все-таки пользоваться пластиком, то избегайте ситуации, когда контейнер деформирован, поскольку старые и поврежденные контейнеры с большей долей вероятности выделяют химические вещества.

Следует также проверять маркировку на самом контейнере: те, которые включают цифру 3 и буквы "V" или "PVC", содержат фталаты.

Температурные риски?

Но даже если избегать пластиковой посуды, то остаются другие потенциальные опасности для здоровья: например, неравномерное нагревание пищи и применяемые в микроволновке высокие температуры.

Во-первых, попробуйте использовать микроволновую печь не для готовки (так как в ней еда может нагреваться неравномерно - и, соответственно, некоторые места блюда будут готовы в меньшей степени), а для разогрева уже приготовленного.

"В зависимости от величины порции части блюда могут быть нагреты сильнее остальных, - указывает Франциско Диес-Гонсалес, профессор из университета Джорджии (США). - В поперечном разрезе продукта температура разных его слоев может различаться. Достичь абсолютно одинакового нагрева трудно, особенно когда речь идет о блюде из сырых продуктов".

Однако важно отметить, что разогревание тоже несет в себе риски. Пищу надо разогревать, пока вся она не достигнет температуры в 82 градуса Цельсия - тогда погибают все вредоносные бактерии. Но каждый раз когда пища остывает, эти бактерии образуются особенно активно, и при следующем разогреве избавиться от них будет сложнее. Поэтому разогревать пищу более одного раза не стоит.

В микроволновках лучше разогревать, а не готовить. Но и разогревать некоторые продукты не стоит более одного раза - особенно рис

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Высокие температуры в микроволновке сами по себе могут быть опасны. Говоря в общем, проблема - не сама температура. Некоторые исследования показали, что есть определенный риск в приготовлении в микроволновке крахмалосодержащих продуктов, в том числе - корнеплодов и злаковых.

Когда Бетти Шварц, профессор Еврейского университета в Иерусалиме, увидела, как ее студенты во время перерыва в занятиях нагревают в микроволновке картошку в мундире, она обратила внимание на образовавшиеся в картофелинах маленькие кристаллы.

Исследовав их, она обнаружила, что эти кристаллы содержат в себе много акриламида, химического вещества, используемого в производстве полимеров и считающегося токсичным. В этом случае акриламид стал побочным продуктом приготовления картофеля.

Шварц попросила студентов сварить картофель и обнаружила, что после варки никакого акриламида не образовалось. Она пришла к выводу, что виной всему - высокая температура микроволновки.

И это настораживает, поскольку исследования на животных показали, что акриламид действует как канцероген, вмешиваясь в работу ДНК клеток. Доказательств того, что у людей он работает так же, пока мало.

Некоторые исследования позволяют предположить, что приготовление пищи в микроволновке более способствует образованию акриламида, чем другие способы.

"При 100 градусах Цельсия выделяется достаточно энергии для того, чтобы изменить связи между молекулами и создать молекулу, которая будет реагировать изменениями ДНК, порождая мутации, - рассказывает Шварц. - Когда мутаций становится много, может возникнуть онкология".

Исследования на животных показали, что такое происходит с акриламидами.

Один из способов избежать этого - замачивать картофель в воде, прежде чем помещать его в микроволновку.

Опасное излучение?

Что касается излучения в микроволновках, то оно абсолютно безвредно. Эти приборы используют низкочастотное электромагнитное излучение, похожее на то, которое используется в электролампочках и радио.

Пища, помещенная в микроволновку, поглощает эти микроволны, что заставляет молекулы воды в еде вибрировать, создавая трение и этим нагревая ее.

Излучение в микроволновках абсолютно безвредно

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Люди тоже способны поглощать электромагнитные волны. Но микроволновые печи вырабатывают относительно низкочастотные волны, не выходящие за пределы прибора.

Даже если бы они и выходили, эти волны безопасны, утверждает профессор Тан. (Но, конечно, высокая температура в микроволновке совсем не безопасна, так что вам ни в коем случае не стоит пробовать поместить туда живое существо!)

"Воздействию таких волн, как в микроволновке, мы подвергаемся ежедневно. Люди даже обмениваются таким излучением между собой, - говорит Джумин Тан. - Если вы употребляете в пищу продукты из зерновых, выращенных на солнце, то вам незачем беспокоиться о пище из микроволновки".

В отличие от рентгеновских волн, микроволны не используют ионизирующее излучение, что означает: они не имеют достаточно энергии, чтобы отсоединять электроны от атомов.

Микроволны не используют ионизирующее излучение, так что нет ничего опасного в том, чтобы использовать их для разогрева пищи

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"Чтобы повредить ДНК, надо нарушить химические связи. Это основной способ, с помощью которого радиация убивает: клетки начинают мутировать, и развивается онкология", - объясняет доцент радиационной медицины Тимоти Йоргенсен из медицинского центра Джорджтаунского университета (США).

По его словам, все тревоги по поводу микроволнового излучения были сняты еще в первые годы после изобретения микроволновки.

Микроволновка давным-давно признана безопасным кухонным прибором, но, как показывают современные исследования, с оговорками. Есть моменты, на которые стоит обратить внимание, если вы хотите ею пользоваться.

И в особенности экспертов продолжает беспокоить то, как пластиковая упаковка, которую мы используем, помещая пищу в микроволновку, может влиять на работу наших гормонов.

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Прочитать эту статью на английском языке можно на сайте BBC Future.

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