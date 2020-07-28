Легкомыслие зараженного коронавирусом жителя Тарту дорого обошлось его знакомым

В пятницу Департамент здоровья сообщил, что коронапозитивный житель Тарту в инфекционно опасное время пренебрег самоизоляцией: 18 июля он посетил ночной клуб Vabank, на следующий день спа-центр Meresuu в Нарва-Йыэсуу и несколько магазинов, а 23 июля — кинотеатр в Lõunakeskus. К настоящему моменту известно, что он заразил троих человек, находившихся с ним в близком контакте, пишет Postimees.