Легкомыслие зараженного коронавирусом жителя Тарту дорого обошлось его знакомым

В пятницу Департамент здоровья сообщил, что коронапозитивный житель Тарту в инфекционно опасное время пренебрег самоизоляцией: 18 июля он посетил ночной клуб Vabank, на следующий день спа-центр Meresuu в Нарва-Йыэсуу и несколько магазинов, а 23 июля — кинотеатр в Lõunakeskus. К настоящему моменту известно, что он заразил троих человек, находившихся с ним в близком контакте, пишет Postimees.
В субботу выяснилось, что носитель вируса заразил находившегося с ним в клубе Vabank человека. Сегодня стало известно, что из-за легкомысленного жителя Тарту в общей сложности заразилось три его товарища. Речь идет о его близких знакомых, один из которых в свою очередь передал вирус еще одному человеку.
Руководитель Лыунаского региона Департамента здоровья Тийа Лухт рассказала, что житель Тарту находился в близком контакте минимум с восьмью людьми. «Близкий контакт для нас означает, что люди были на расстоянии двух метров друг от друга, по меньшей мере, в течение 15 минут», - объяснила специалист.
Департамент здоровья устанавливает, с кем трое зараженных в свою очередь могли контактировать.
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