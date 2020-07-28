Сломавший работнику больницы обе челюсти пациент сменил больничную койку на тюремные нары

Суд приговорил этого человека, который ранее испытывал проблемы с алкоголем, к одному году тюрьмы, но из этого срока он должен будет фактически провести в заключении два месяца.

Днем 20 июня пациент психиатрической клиники ударил работника больницы кулаком по лицу. Работник упал, ударившись о дверь коридора, и сломал себе обе челюсти. Из судебного документа выясняется, что злоумышленник находился на принудительном лечении из-за совершенного в нетрезвом виде преступления.

Вильяндиская больница не пожелала прокомментировать случившееся.

Имя человека, который напал на сотрудника больницы, не может быть разглашено из-за конфиденциальности личных данных, но ранее он наказывался за физическое насилие. За нападение на работника психиатрической клиники мужчина был приговорен к одному году тюремного заключения, из которых должен немедленно отбыть два месяца. Ему не придется проводить оставшиеся десять месяцев в тюрьме, если он не совершит другого преступления в течение испытательного срока в два с половиной месяца и будет соблюдать требования контроля поведения. Кроме того, он должен пройти программу по борьбе со злоупотреблением алкоголем "Трезвая и здоровая Эстония" и найти себе работу.

Находившийся на принудительном лечении мужчина был признан невменяемым, но после нападения было решено, что он может нести ответственность за свои действия.

Пресс-секретарь прокуратуры Мария Гоньяк пояснила, что это лицо было признано невиновным в результате судебной экспертизы в предыдущем уголовном деле и было госпитализировано по решению суда.

«После того как это лицо, находясь на принудительном лечении, совершило нападение на работника больницы, было начато новое уголовное производство, в ходе которого было назначено и новое судебно-психиатрическое комплексное обследование, признавшее человека вменяемым и, следовательно, способным нести ответственность за свои действия, поэтому он сейчас отбывает наказание в учреждении для задержанных», - объяснила Гоньяк.

Насилие со стороны пациентов в отношении работников имело место в Ямеяла и раньше: так, в 2005 году беспокойный пациент убил ухаживавшего за ним работника ударом ноги в грудь.