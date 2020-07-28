Осторожно ⟩ Omniva предупреждает об очередной рассылке фишинговых писем и SMS

В рамках кампании людям обещают различные призы, просят их оставить отзыв на услугу или сообщают о доставке платной посылки, сообщила Omniva.

Кампания может распространяться в интернете или по SMS. Omniva не связана с кампанией и просит своих клиентов быть осторожными.

Обязательно следует обращать внимание на адрес, номер или домен, с которого поступило предложение. Если это незнакомый адрес, предложение не стоит открывать.

Правильный домен Почты Эстонии и Omniva — omniva.ee, сообщения о посылках поступают с адреса teavitus@omniva.ee.

Одновременно с фишинговой кампанией часто распространяются также рекомендации с фейковых аккаунтов, которые направлены на то, чтобы внушить доверие неопытному интернет-пользователю.

Ни в коем случае нельзя вводить свои данные по ссылке, поступившей в интернете или по SMS. Omniva никогда не запрашивает данные кредитной карты клиента, поэтому следует быть особенно бдительными в отношении таких сообщений, даже если логотип кажется правильным.