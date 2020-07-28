Солнечные электростанции в Эстонии: бум или волна хитрых махинаций?

Большинство ходатайств о подключении связано с возобновляемыми источниками энергии, то есть производством, основанным на зеленой энергии, из которого самую большую часть, безусловно, составляют солнечные электростанции.

«Уже предыдущая схема дотаций, которая закончилась в 2018 году, показала, что производство возобновляемой энергии набирает популярность. Исходя из этого, можно ожидать, что и нынешняя мера, схема дотаций электростанций мощностью до 50 киловатт, будет представлять большой интерес. Однако было невозможно предвидеть, что на получение дотации будет подано такое большое количество заявок на подключение, что можно прямо назвать бумом», - прокомментировала тенденцию стремительного роста менеджер по продуктам Elektrilevi Мари Удувеэ.

Число заявок, по словам компании, говорит о большом интерес ек строительству электростанций. Количество завершенных станций в 2012 году составило 1221, а их общая мощность составила 114,8 мегаватт. По состоянию на конец прошлого года объем солнечных электростанций, подписавших сетевой договор, был самым большим в Харьюмаа, Тартумаа и Вильяндимаа.

Наибольшее количество заявок находится на рассмотрении в Ида-Вируском, Пярнуском и Йыгеваском уездах. В первой половине этого года компания Elektrilevi уже построила 1 052 точки подключения к производителям электроэнергии общей мощностью 73,4 мегаватта, что в целом достигает объема прошлого года.

Если в конце прошлого года в сети Elektrilevi было 3 000 производителей электроэнергии, то к концу этого года компания прогнозирует около 6 100 производителей электроэнергии в Эстонии с общей мощностью около 530 мегаватт. Это означает, однако, что всего за один год количество и мощность производственного оборудования, подключенного к электросети, увеличатся более чем вдвое. Производственная мощность в 530 мегаватт покрывает две трети летней потребляемой мощности сети Elektrilevi.

Тем не менее, считать текущую ситуацию бумом строительства электростанций, сложно. Причина кроется в том простом факте, что сотни станций, вероятно, будут построены лишь юридически и только ради субсидий на возобновляемые источники энергии.

Не далее как в марте Pärnu Postimees писал, что солнечная энергия набирает популярность благодаря субсидиям. Причина, по которой строится так много солнечных парков, очень проста: за строительство солнечной электростанции выплачивается дотация на производство электроэнергии, но уже с конца этого года производственная поддержка Postimees писал, что солнечная энергия набирает популярность с помощью (конечных) субсидий. Причина, по которой строится так много солнечных парков, очень проста: поддержка строительства солнечной электростанции оплачивается за производство электроэнергии, а с конца этого года производственная поддержка не будет оказана новым заводам оказываться не будет.

Субсидия производства составляет 5,51 цента за киловатт-час в течение 12 лет, при условии, что завод будет построен до конца этого года. Четырехмегаваттный солнечный парк Rääma, запланированный годовой объем производства которого составляет 4 гигаватт-часа, получил бы пособие в размере 220 400 евро в год.