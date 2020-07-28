Солнечные электростанции в Эстонии: бум или волна хитрых махинаций?

На прошлой неделе компания Elektrilevi объявила, что в первой половине 2020 года она получила огромное количество - целых 4 318 - заявок на подключение к производителю электроэнергии. Это означает, что общее количество уже такое же, как за весь прошлый год. Хотя в целом коронавирус подавлял экономику, учитывая тенденцию подключения к электросети, в Эстонии, по оценке компании, наблюдается экономический бум, пишет Pärnu Postimees.
Большинство ходатайств о подключении связано с возобновляемыми источниками энергии, то есть производством, основанным на зеленой энергии, из которого самую большую часть, безусловно, составляют солнечные электростанции.
«Уже предыдущая схема дотаций, которая закончилась в 2018 году, показала, что производство возобновляемой энергии набирает популярность. Исходя из этого, можно ожидать, что и нынешняя мера, схема дотаций электростанций мощностью до 50 киловатт, будет представлять большой интерес. Однако было невозможно предвидеть, что на получение дотации будет подано такое большое количество заявок на подключение, что можно прямо назвать бумом», - прокомментировала тенденцию стремительного роста менеджер по продуктам Elektrilevi Мари Удувеэ.
Число заявок, по словам компании, говорит о большом интерес ек строительству электростанций. Количество завершенных станций в 2012 году составило 1221, а их общая мощность составила 114,8 мегаватт. По состоянию на конец прошлого года объем солнечных электростанций, подписавших сетевой договор, был самым большим в Харьюмаа, Тартумаа и Вильяндимаа.
Наибольшее количество заявок находится на рассмотрении в Ида-Вируском, Пярнуском и Йыгеваском уездах. В первой половине этого года компания Elektrilevi уже построила 1 052 точки подключения к производителям электроэнергии общей мощностью 73,4 мегаватта, что в целом достигает объема прошлого года.
Если в конце прошлого года в сети Elektrilevi было 3 000 производителей электроэнергии, то к концу этого года компания прогнозирует около 6 100 производителей электроэнергии в Эстонии с общей мощностью около 530 мегаватт. Это означает, однако, что всего за один год количество и мощность производственного оборудования, подключенного к электросети, увеличатся более чем вдвое. Производственная мощность в 530 мегаватт покрывает две трети летней потребляемой мощности сети Elektrilevi.
Тем не менее, считать текущую ситуацию бумом строительства электростанций, сложно. Причина кроется в том простом факте, что сотни станций, вероятно, будут построены лишь юридически и только ради субсидий на возобновляемые источники энергии.
Не далее как в марте Pärnu Postimees писал, что солнечная энергия набирает популярность благодаря субсидиям. Причина, по которой строится так много солнечных парков, очень проста: за строительство солнечной электростанции выплачивается дотация на производство электроэнергии, но уже с конца этого года производственная поддержка Postimees писал, что солнечная энергия набирает популярность с помощью (конечных) субсидий. Причина, по которой строится так много солнечных парков, очень проста: поддержка строительства солнечной электростанции оплачивается за производство электроэнергии, а с конца этого года производственная поддержка не будет оказана новым заводам оказываться не будет.
Субсидия производства составляет 5,51 цента за киловатт-час в течение 12 лет, при условии, что завод будет построен до конца этого года. Четырехмегаваттный солнечный парк Rääma, запланированный годовой объем производства которого составляет 4 гигаватт-часа, получил бы пособие в размере 220 400 евро в год.
Правда, нынешние строители немного опоздали, потому что до конца прошлого года существовала поддержка производства станций мощностью до 1 МВт, но в этом году она будет распространяться на станции мощностью до 50 Квт.
Любой, кто сейчас строит станцию и хочет сделать это в большем масштабе, построит, так сказать, несколько станций в одном месте. Например, 100-киловаттный солнечный парк будет создан как две 50-киловаттные станции. Если бы дотация все еще была действительна для строительства мегаваттной станции, солнечный парк Пайкре в Ряэма также был бы создан в виде четырех мегаваттных станций, хотя на деле там находится только одна станция. Есть несколько фактов, которые следует учитывать в этой схеме.
Во-первых, стоимость строительства парка увеличивается за счет того, что каждая станция должна иметь отдельное подключение к электросети. У станции Rääma их четыре, потому что она была построена в прошлом году, но, например, построенный в этом году 500-киловаттный солнечный парк, разделенный на десять 50-киловаттных электростанций, должен иметь десять точек подключения.
Другая проблема заключается в том, что для получения субсидии у каждой компании должна быть только одна станция. Таким образом, в случае солнечных парков довольно часто на каждые 50 киловатт регистрируется отдельная компания. Например, в случае парка Rääma эти компании называются Пярнуский солнечный парк 1, Пярнуский солнечный парк 2 и так далее.
Однако, хотя мера поддержки разрабатывалась без учета подобных действий, закон их не запрещает, а правительство не видит проблемы. Таким образом, бум электростанций будет продолжаться как и раньше, по крайней мере, в этом году.
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